Valmadrera. Incontro dei soci Banca del Tempo: nuove proposte e novità per l’anno in corso

L’incontro si è tenuto venerdì 13 settembre

Flavio Passerini ha illustrato sei iniziative

VALMADRERA – L’incontro dei soci della Banca del Tempo di Valmadrera si è tenuto venerdì 13 settembre, durante il quale sono state presentate proposte e novità. A partire dalle ore 17.45, circa venti soci si sono riuniti per pianificare le attività dei prossimi mesi e discutere nuove idee proposte dai partecipanti. Flavio Passerini ha illustrato sei iniziative, frutto sia di proposte emerse durante l’estate che di iniziative consolidate, che verranno riproposte.

“Tra le prime attività proposte dal Direttivo della Banca del Tempo di Valmadrera c’è la partecipazione alla seconda festa delle associazioni di Valmadrera, evento di cui siamo anche promotori” riferiscono dalla Banca del Tempo.

La manifestazione si terrà sabato 21 settembre, dalle ore 17 alle ore 23, e vedrà l’associazione impegnata nella realizzazione di braccialetti e collanine con perline, oltre a girandole colorate in collaborazione con l’associazione “Semplicemente Noi”. L’allestimento inizierà alle ore 15 e i laboratori prenderanno il via dalle ore 17. Dalla Banca del Tempo di Valmadrera sottolineano la volontà di partecipare a questa manifestazione: “Chiunque desideri aiutarci divertendosi è il benvenuto”.

La seconda iniziativa segnalata è la ripartenza delle conversazioni in lingua inglese. Questa attività è appena ripartita e andrà avanti, nel mese di settembre, tutti i lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. A partire da ottobre, la frequenza potrebbe subire delle variazioni.

“La ripartenza dello ‘Sferruzziamo’ è stata inevitabile, vista la forte richiesta da parte di alcune partecipanti del gruppo. A partire da ottobre, gli incontri si terranno ogni martedì, con l’obiettivo di sostenere pediatrici del CUAMM. Quest’anno, però, è necessaria un’iscrizione per consentire una migliore organizzazione delle attività” riferiscono dalla Banca del Tempo.

Non poteva mancare un accenno alla settima edizione del Concorso di poesia, racconti brevi e fotografia dedicato a Dionigi Villa (Nis il poeta). Passerini ha voluto evidenziare la presenza di partecipanti dall’estero, tra cui dagli Stati Uniti, e da diverse regione italiane. Di particolare rilievo anche l’adesione di due scuole locali, il Molinatto e il Ticozzi. La premiazione si terrà venerdì 8 novembre alle ore 21.

Gli ultimi due progetti presentati da Passerini riguardano il mondo della scuola. Come accade da un paio di anni scolastici, anche nel 2024-25 il progetto Edera ha chiesto la disponibilità a sostenere i bambini e i ragazzi segnalati dalla scuola primaria e secondaria di Valmadrera.

Come in passato, i soci che intendono partecipare vedranno riconosciute le ore di impegno, fruibili all’interno delle attività di Banca del Tempo. Le attività si terranno, presso la scuola primaria, martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18, mentre per la scuola secondaria di primo grado il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.

Il Direttivo della Banca del Tempo sottolinea l’iniziativa all’interno del mondo della scuola: “Le insegnanti della scuola primaria statale di Valmadrera ci hanno contattato per un progetto da realizzarsi con le classi quinte nella parte finale dell’anno scolastico. Si tratta di un progetto molto importante per noi perché ci permetterà di tornare a parlare di Banca del Tempo ai bambini di Valmadrera e alle loro famiglie. Sono in studio delle attività che permettano anche agli alunni di scambiare tempo con l’associazione e tra di loro”.

Successivamente è stato dato spazio ai presenti, che hanno avanzato numerose proposte. Donatella Schiavone si è proposta come guida in una classe di meditazione. L’iniziativa, rivolta ai soci/e di Banca del Tempo si svolgerà una mattina a settimana da ottobre e ha il fine di guidare i partecipanti a rilassarsi, a riflettere su sé stessi e trovare la pace interiore.

Fiorella Casartelli, oltre alle consuete attività da lei coordinate, si è proposta per tenere uno o più laboratori per la creazione di braccialetti e collane all’uncinetto, utilizzando filo e perline. I laboratori partiranno nei prossimi mesi, dopo aver concordato con il direttivo e le donne interessate le date.

Anna Di Donato ha proposto un corso base di uncinetto volto a sostenere la nascente associazione Arca Creativa e Autismo Lecco. Nel corso, date e frequenze da concordare, si partirà da semplici oggetti e punti per arrivare a realizzare manufatti sempre più complessi. I prodotti realizzati andranno poi ad Arca Creativa che, vendendoli, donerà il ricavato ad Autismo Lecco per sostenere le loro attività a favore dei soggetti colpiti da questa sindrome.

Infine, Elda Volpato ha proposto sei possibili destinazioni per future gite sul territorio. Le mete da lei proposte sono Villa Balbianello, Villa Necchi Campiglio, un giro tra i rioni di Lecco alta (Rancio, Bonacina, Laorca), Erve, il ponte della tenaglia e un giro in Valsassina per la pesca delle trote. Sarà necessario scegliere quale tra queste mete realizzare, con la primavera o l’estate prossima come periodo per organizzare le gite.

In conclusione, ha ripreso la parola Passerini per comunicare che tutti i soci di Banca del Tempo Valmadrera, nelle prossime settimane, saranno chiamati nuovamente in assemblea per votare la surroga di due componenti del Direttivo dimissionari.

Flavio Passerini e Fiorella Casartelli, infatti, hanno rassegnato le dimissioni dalle loro cariche e dal Direttivo. Entrambi confermano l’intenzione di continuare a lavorare per Banca del Tempo, ma, per motivi personali, non sono in grado di continuare a partecipare agli incontri del Direttivo e a spendere tutto il tempo che hanno dedicato all’associazione fino ad oggi. “Chi fosse interessato a candidarsi per il ruolo di consigliere, è pregato di comunicarlo allo sportello o agli attuali membri del Direttivo” concludono così dalla Banca del Tempo Valmadrera.

L’incontro si è concluso con un apericena condiviso.