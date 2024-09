Valmadrera, iniziata la riqualifica degli impianti sportivi alla scuola media Vassena

Oltre 116.500 euro per l’intervento

I lavori dureranno circa un mese

VALMADRERA – La scorsa settimana sono iniziati i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi presso la scuola secondaria di primo grado L.B. Vassena. L’appalto, affidato alla ditta Sit-In Sport Impianti Srl per un valore di 116.610,98 euro oltre iva di legge, prevede la riqualificazione completa della palestra (rimangono esclusi gli spogliatoi per i quali è già approvato uno specifico progetto), del campo esterno e della pista del salto in lungo.

Le opere interne alla palestra prevedono la tinteggiatura completa, il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione di tutte le attrezzature sportive (basket, pallavolo, pertiche, spalliere svedesi, materassi salto in alto…), l’applicazione di protezioni certificate per i muri perimetrali ed i pilastri e la fornitura di nuovi arredi.

Le opere esterne invece prevedono la rimozione delle vecchie strutture per il basket, la rimozione di 2 piante ad alto fusto il cui apparato radicale ha già invaso abbondantemente e rovinato la pavimentazione del campo esistente, la fresatura ed il rifacimento del sottofondo, l’applicazione di un manto sportivo a base di resina e la successiva tracciatura con la predisposizione per il gioco del basket e del volley.

A completamento delle opere, con le stesse modalità operative, verrà rifatto anche il pistino del salto in lungo ed infine l’area circostante verrà ripiantumata. Il tempo stimato e previsto con l’impresa per il completamento delle opere è di circa un mese al fine di ridurre al massimo i disservizi alle attività scolastiche ed a quelle sportive delle diverse società utilizzatrici.

“Ricordiamo che le opere sono in buona parte finanziate dal contributo di 100.000 dollari ottenuto dalla Timken Foundation legata alla multinazionale presente sul nostro territorio Groeneveld-Beka che ringraziamo ancora per la generosità dimostrata verso la comunità valmadrerese” fa sapere l’amministrazione comunale.