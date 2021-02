L’attività 2020 del Corpo Associato di Polizia Locale di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario

38% in meno di sinistri rispetto al 2019, in linea le sanzioni relative al Codice della Strada

VALMADRERA – Una forte riduzione dei sinistri stradali nell’anno 2020, 45 a fronte dei 73 rilevati nel 2019 (-38%). E’ uno dei principali dati che emerge dal report di attività del Corpo Associato di Polizia Locale (che comprende Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario).

“L’attività nel 2020 – si legge nel report – è stata fortemente influenzata dalla diffusione del virus Covid-19 che ha comportato una riduzione del traffico sia dovuto a spostamenti merci che persone”. Una situazione che ha avuto come principale conseguenza la netta diminuzione degli incidenti stradali: 21 quelli registrati a Valmadrera (38 nel 2019), 16 a Malgrate (20 nel 2019) e 8 a Oliveto Lario (15 nel 2019), per un totale di 45 sinistri, nessuno mortale.

Per quanto riguarda le sanzioni relative al Codice della Strada il 2020 è in linea con l’anno precedente con una riduzione per il comune di Valmadrera (-9%), un incremento per Malgrate (+11%) e per Oliveto Lario (+13%). Rispetto agli anni precedenti sono state contestate diverse violazioni per guida in stato di ebbrezza e violazioni a norme di comportamento (determinate anche dal maggior numero di controlli serali/notturni effettuati nei mesi di giugno-ottobre, con la predisposizione di una media di tre servizi nelle fasce oraria dalle ore 20 alle ora 4) e, per contro, una riduzione delle sanzioni per guida di veicoli privi di copertura assicurativa, con patente scaduta o revisione scaduta (a causa anche delle diverse proroghe per i rinnovi legati all’emergenza sanitaria).

QUI IL REPORT INTEGRALE