Valmadrera. Sabato 3 agosto la giornata della Casetta dell’Acqua

In pochi anni erogati ben 2.650.000 litri di acqua

Imsa sarà presente a Valmadrera in via Casnedi

VALMADRERA – Durante la giornata di sabato 3 agosto, Imsa, società che gestisce le “Casette dell’Acqua”, sarà presente a Valmadrera, presso l’impianto di via Casnedi, dalle ore 9 alle ore 13, per promuovere il servizio che già da qualche anno è presente sul nostro territorio.

In questi anni sono stati erogati ben 2.650.000 litri di acqua; che si traduce in un consistente beneficio in termini economici per i cittadini, ma anche un “risparmio” di plastica e quindi un vantaggio ambientale per il nostro territorio.

GIORNATA DELLA CASETTA DELL’ACQUA