Ballabio. Roncaiolo e Valgrande senz’acqua, in via Corniola arriva un’autobotte

In corso anche la consegna di sacche d’acqua da parte della protezione civile

A causa di una frana si è rotta una tubatura, i tecnici di Lario Reti Holding al lavoro

BALLABIO – Le zone di Roncaiolo e Valgrande, a Ballabio, sono ancora senza acqua potabile. Nella notte, infatti, una frana ha rotto una conduttura, i tecnici di Lario Reti Holding stanno lavorando per ripristinare l’erogazione della fornitura idrica.

Intanto il sindaco Giovanni Bruno Bussola, nel primo pomeriggio di oggi (giovedì), ha fatto sapere che i residenti delle zone interessate possono ritirare acqua potabile dall’autobotte ubicata in via Corniola fino alle ore 20. E’ necessario dotarsi di taniche o contenitori. E’ anche in corso la consegna di sacche d’acqua minerale da 1 litro a famiglia da parte della Protezione Civile.