Barzio. Piazza Garibaldi gremita per il concerto di Ferragosto

In tanti all’appuntamento del Corpo Musicale S. Cecilia

Durante la serata illustrato il progetto “Accumoli nel cuore”

BARZIO – Una piazza Garibaldi super affollata, a Barzio, per il Concerto di Ferragosto. Tantissimi i partecipanti alla serata organizzata, come da tradizione, dal Corpo Musicale Santa Cecilia.

Apprezzatissimo dal pubblico il programma proposto dai musicanti diretti dal maestro Iose Ratti, dove la musica strumentale è stata affiancata dalla chitarra elettrica di Michele Spandri.

Durante la serata il Corpo Musicale ha illustrato il progetto “Accumoli nel cuore”, iniziativa solidale a favore del comune di Accumoli (RI) colpito dal terremoto nell’agosto 2016. Il Corpo Musicale sarà ospite ad Accumoli i prossimi 7-8 settembre.

“Sono molto soddisfatto per l’apprezzamento da parte del pubblico presente – commenta Mario Tagliaferri, presidente del Corpo musicale -. Un ringraziamento va a tutti i musicanti e al maestro per l’impegno profuso nel tour concertistico estivo, un ringraziamento a Michele Spandri per aver accettato l’invito a collaborare con la banda e infine un grazie anche tutte le persone intervenute perché hanno potuto assaporare una serata fuori dal comune”.

Per conoscere i programmi futuri della banda di Barzio è possibile consultare il sito www.bandabarzio.it o seguire la pagina Facebook Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio.