Dalla Valsassina a The Voice Senior, Don Bruno campione di simpatia

Il prete dell’Alta Valsassina protagonista su Rai 1 col suo messaggio di amore, speranza e gioia

Don Bruno ha perso incassando quattro “no”, ma ha cantato Mamma Maria in un bel duetto con i Ricchi e Poveri

VALSASSINA – “Il prossimo concorrente è abituato a esibirsi davanti a un pubblico molto fedele”. Antonella Clerici, conduttrice di The Voice Senior, il programma musicale in onda in prima serata su Rai 1, ha presentato così Don Bruno Maggioni, 66 anni, parroco canterino dell’Alta Valsassina.

Il sacerdote lecchese è stato protagonista nella puntata di ieri sera, 20 gennaio: “Il canto libera l’anima e fa bene al corpo, guarisce – ha raccontato don Bruno -. Fin da piccolo ho sempre cantato ed era stupendo. Sono prete da 37 anni, non mi pento e sono felicissimo di esserlo. Con le immaginette dei Santi che tengo nel breviario, tra Sant’Agnese e Madre Teresa di Calcutta, ho anche l’autografo dei Ricchi e Poveri che chiesi loro nel 1977 durante un concerto a Rovigo. Qualcuno potrebbe pensare che il mio annuncio del vangelo sia un po’ autoreferenziale ma non è così; so quello che faccio in quel momento lì, tengo molto presente l’altro e facendo contenti gli altri mi accorgo di esprimere il servizio della carità. Il mio intento è quello di trasmettere una valanga di umanità, sorrisi e note… il Vangelo arriva anche così”.

Inutile dire che don Bruno, molto apprezzato dai suoi parrocchiani, è riuscito a conquistare tutti anche a The Voice Senior, dalla conduttrice Antonella Clerici ai giudici Clementino, i Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. “Mi accorgo che cantando e celebrando gioiosamente comunico il vero entusiasmo e coinvolgimento: questa è la cosa più bella e importante che possa accadere”.

Don Bruno ha partecipato con la canzone “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. Simpatia, solarità ed energia questi gli ingredienti che don Bruno ha messo nella sua esibizione lasciando a bocca aperta tutti i giurati quando hanno scoperto che davanti avevano un prete. Don Bruno è tornato a casa con quattro “no”, ma ha avuto la possibilità di cantare anche il suo cavallo di battaglia, che sfodera sempre in chiesa, “Mamma Maria” in uno splendido duetto proprio con i Ricchi e Poveri, ricordando Franco Gatti, componente dei trio recentemente scomparso.

La bella esibizione si è conclusa con una raccomandazione da parte di Clementino: “Suor Cristina ha vinto The Voice e ora non è più suora, lei ha perso The Voice e continuerà a fare il prete”. Don Bruno ha assicurato di voler mantenere la tonaca ribadendo il suo messaggio: “Amore, speranza e gioia”. E, ovviamente, musica…