Pranzo di Natale, a Ballabio non lo si passa da soli. L’iniziativa con Ltm

Pranzo organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con LTM

Una novità a Ballabio, con l’obiettivo di fare in modo che nessuno si senta solo nel giorno di Natale

BALLABIO – Un pranzo di Natale da condividere in compagnia: è questa l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Ballabio e LTM, che il 25 dicembre offrono un pranzo collettivo per festeggiare insieme. Si tratta di una novità a Ballabio, con un obiettivo ben preciso: fare in modo che nessuno si senta solo nel giorno di Natale.

Al costo di 20 euro a persona, tutti i nuclei familiari, composti da un massimo di due persone, potranno partecipare a un delizioso pranzo in compagnia presso la casetta del Parco Grignetta. La cucina sarà curata dai cuochi e dai volontari di LTM e Telethon, che offriranno un ricco menù comprendente antipasti, tortellini in brodo, due secondi di carne, dolci, frutta e caffè.

“Si tratta di un’iniziativa dal forte valore sociale – afferma il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – che si inserisce nel ricco programma natalizio curato dall’Assessore al Turismo Barbara Crimella. Credo che iniziative come questa rappresentino in modo autentico il vero spirito del Natale”.

“Il Natale è gioia, condivisione e calore familiare – dichiara il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali Paola Crotta – tuttavia, per molte persone questa Festa può rappresentare un periodo di sfide emotive, specialmente quando ci si ritrova da soli. La solitudine può intensificare sensazioni di tristezza, malinconia e isolamento. Ecco perché la nostra Amministrazione ha pensato di proporre una Pranzo di Natale in compagnia”.

“Da tanto tempo desideravo organizzare un’iniziativa come questa – conclude Alfredo Polvara di LTM – e finalmente, grazie al supporto del Sindaco di Ballabio, siamo riusciti a realizzarla”.

Infine, l’iniziativa è aperta a tutti, con priorità per i Ballabiesi, ma è necessario prenotare mediante i seguenti recapiti: segreteria@ltmlecco.it o 349.7837200

QUI LA LOCANDINA