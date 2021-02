Ad aggravare la situazione un trasporto di sabbia sahariana

Nel Lecchese superate le soglie di allarme per il 7° giorno consecutivo

MOGGIO – Anche nella stazione montana di Moggio, in Valsassina, posta a più di 1.000 metri di altitudine, è stato registrato un valore di Pm10 di 65 µg/m³, certamente non abituale per quel luogo.

La Regione ha fatto sapere che le concentrazioni di Pm10, nei giorni scorsi, si sono confermate molto superiori ai limiti in tutte le stazioni della nostra regione: è stato raggiunto infatti l’8° giorno di superamento consecutivo nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona e il 7°giorno a Como, Lecco, Milano, Monza Brianza, Pavia e Varese. Proprio per questo, dal 23 febbraio, sono state introdotte le misure di primo livello.

Oltre alla situazione di accumulo, mercoledì scorso si è aggiunto anche il contributo di un trasporto di sabbia sahariana che ha portato le concentrazioni delle stazioni della Valtellina a concentrazioni di Pm10 molto alte (119 µg/m³ a Sondrio e 95 a Bormio).

