Università della Terza Età Valsassina. Un incontro dedicato al miele e all’apicoltura

Il relatore dell’iniziativa sarà il Dott. Maurizio Ghezzi

Appuntamento a mercoledì 15 gennaio alle ore 16

BARZIO – L’Università della Terza Età Valsassina propone un’interessante occasione di approfondimento dedicata al mondo del miele e dell’apicoltura. Durante l’incontro, il Dott. Maurizio Ghezzi, noto esperto e appassionato del settore, accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle tecniche di allevamento delle api, del loro fondamentale ruolo nell’ecosistema e delle fasi che portano alla produzione di uno dei prodotti più preziosi della natura.

L’evento si terrà mercoledì 15 gennaio alle ore 16 presso la sede della Comunità Montana di Barzio, in Via Fornace 2. Un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire la conoscenza di questa affascinante attività, riscoprire la bellezza del lavoro con la natura e conoscere più da vicino i segreti di un alimento ricco di proprietà benefiche.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.