Valsassina: la Cooperativa Le Grigne compie 40 anni, venerdì i festeggiamenti

Per l’occasione si terrà la 41^ edizione di Camminiamo Insieme e 9^ edizione Dario Busi a memoria

Alle 15 presso presso il municipio di Introbio “Per un mondo senza Barriere” verrà inaugurata la passerella del nuovo ingresso comunale

INTROBIO – Giornata di festeggiamenti venerdì 1 settembre per i 40 anni di fondazione della Cooperativa Sociale “Le Grigne” di Primaluna. Per l’occasione si svolgerà la consueta camminata non competitiva giunta alla 41 ^edizione, la 9^ dedicata alla memoria di Dario Busi.

Il pomeriggio di celebrazioni inizierà alle ore 15 presso la sede del Comune di Introbio. “Per un mondo senza barriere” verrà inaugurata la passerella del nuovo ingresso a Villa Migliavacca alla presenza dei ragazzi ospiti della Comunità Socio Sanitaria “La Valle”. Seguirà un rinfresco offerto dall‘Agriturismo Trote Blu e dalla Cooperativa Le Grigne.

Alle 16 alle si terrà la messa presso la chiesa di Sant’Anna a Vimogno, alle 17 si apriranno le iscrizioni per la camminata presso il Pala Baster a Introbio. Sono previsti due percorsi, uno da 7 km e uno da 3 km con costo di iscrizione di 10 euro per il primo e 5 euro per il più breve. Alle 20 si terranno le premiazioni, a conclusione cena in compagnia con intrattenimento musicale.