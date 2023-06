Varenna, al via i primi lavori di riqualificazione dell’area ecologica in frazione Pino

L’intervento è finanziato per oltre 85mila euro dal BIM

“E’ un primo lotto di opere necessarie per ammodernare il centro di raccolta”

VARENNA – A Varenna, novità in vista per la piattaforma ecologica in via dei Boschi, nella frazione di Pino. L’Amministrazione comunale ha deciso di rinnovare l’area con alcuni interventi per renderla più funzionale e migliorare la fruizione da parte degli utenti e del personale incaricato a presiedere l’area.

Il primo lotto di interventi prevede il rifacimento dell’impianto elettrico e la riqualificazione di quello di videosorveglianza; la manutenzione straordinaria della recinzione, con la creazione di nuovi ingressi pedonali e carrabili e la mimetizzazione con una siepe di lauro. Inoltre sarà creato un nuovo locale tecnico per il personale, dotato di servizi igienici.

“Il rinnovamento del centro di raccolta era tra i punti del nostro programma elettorale e

questo è un primo lotto di opere necessarie per ammodernarlo – commenta il sindaco Mauro Manzoni – più avanti interverremo riorganizzando gli spazi interni dove vengono conferite le diverse tipologie di rifiuti”.

Il costo complessivo dell’intervento, comprensivo della progettazione, sarà di 86.250 euro,

finanziato con fondi del BIM (Bacino Imbrifero Montano).