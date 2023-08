Varenna. Asilo ‘G.B. Pirelli’, è tempo dell’ultimo saluto

Come già annunciato mesi fa, non ci sarà nessuna ripartenza a settembre

Il sindaco: “Più avanti prenderemo decisioni rispetto alla sede”. Sui social le maestre: “Sono stati anni meravigliosi, resteranno nei nostri cuori”

VARENNA – Era già stato reso noto quest’inverno, l’argomento aveva suscitato più di qualche discussione, anche dai contorni politici e su cui anche il sindaco Mauro Manzoni era intervenuto, ed erano stati messi in campo tentativi per non rendere la chiusura dell’Asilo ‘G.B Pirelli’ di Varenna, scuola dell’infanzia bilingue, una concreta realtà. Ci avevano provato i genitori, esprimendo tutto il loro rammarico in una lettera aperta. Era partita persino una petizione, ‘Salviamo l’Asilo di Varenna’. Ma alla fine di tutto, è certo che per il prossimo anno scolastico 2023/2024 il servizio cesserà di esistere.

Fino a venerdì scorso nella struttura si stava svolgendo il centro estivo finanziato dal Comune di Varenna, per i bambini nati dal 2016 al 2019. Ma ora l’operato dell’asilo sta per concludersi definitivamente. Le maestre avevano già salutato sui social i loro giovanissimi alunni: “Sono stati anni meravigliosi, ricchi di momenti, esperienze e avventure vissute insieme che rimarranno sempre nei nostri ricordi e nel nostro cuore! La conclusione di qualcosa di bello e speciale non è mai facile da accettare, ma ahimè dobbiamo farlo. Soprattutto grazie ai nostri bambini e alle nostre bambine, è stata una grandissima fortuna avervi accompagnato in un pezzo del vostro cammino! In bocca al lupo per il vostro futuro”.

Da settembre la sede dell’asilo resterà vuota e il Comune, che concedeva gli spazi a titolo gratuito, non ha ancora deciso come procedere a riguardo: “Un domani stabiliremo cosa fare – comunica il sindaco Manzoni – stavamo aspettando l’intervento di qualche benefattore ma nessuno si è fatto vivo. Attendiamo per decidere cosa ospiterà in futuro l’edificio”.

La decisione di far volgere al termine l’esperienza dell’asilo fu presa in un incontro pubblico dell’11 febbraio, in cui a intervenire furono il Consiglio d’Amministrazione dell’asilo (dove per statuto sono rappresentati oltre all’Amministrazione Comunale il Provveditorato, la Parrocchia di Varenna, la Fondazione Pirelli e la rappresentanza dei genitori degli alunni frequentanti) e l’Amministrazione Comunale di Varenna.

Ragioni economiche (a fine 2022 si è registrato un capitale netto negativo per 43.723 euro), e calo delle nascite (solo tre bambini nati a Varenna negli ultimi quattro anni, nel momento in cui è stata annunciata la sentenza) le principali, anche se non le uniche. Una scelta condivisa anche dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco che ha individuato scuole dell’infanzia limitrofe in cui gli ex alunni potranno inserirsi.