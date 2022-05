L’obesità patologica è un problema serio, quando la dieta fallisce si può ricorrere all’intervento chirurgico

Ce ne parla il dott. Bernardo Marzano, chirurgo bariatrico del Centro In Salus

RUBRICA- La grave obesità è un problema serio per la salute della persona e quando diete ed esercizio fisico non bastano a risolvere il problema si può ricorrere ad un altra forma di intervento: stiamo parlando della chirurgia dell’obesità a cui si può ricorrere in caso di obesità patologica o associata ad altre patologie gravi che spesso si manifestano contestualmente alla prima.

Ne abbiamo parlato con il dott. Bernardo Marzano, chirurgo bariatrico del Centro In Salus e responsabile dell’unità funzionale di Chirurgia dell’obesità di Humanitas Gavazzeni di Bergamo:

“Il primo passo è iniziare ad adottare uno stile di vita sano con dieta ed esercizio e poi, successivamente, ricorrere all’intervento chirurgico per risolvere il problema. Il trattamento chirurgico è molto efficace – spiega il dottore – nella maggioranza dei casi si arriva a ridurre l’eccesso di peso di circa il 70-80%”.

Si tratta di un intervento che, se eseguita da chirurghi esperti come il dott. Marzano, è poco invasivo: “Non sono necessari sondini o drenaggi – spiega il medico – l’intervento viene eseguito in laparoscopia, tramite delle piccole incisioni sulla pelle. Già negli attimi successivi all’intervento è possibile alzarsi in autonomia e camminare. Il giorno seguente si può cominciare a bere e già il secondo giorno si può fare ritorno a casa. La percentuale di complicanze è bassissima.”

Come detto, l’obesità è una patologia con gravi conseguenze: “E’ causa dell’abbassamento dell’aspettativa di vita e della qualità stessa della vita oltre che dell’insorgenza di altre patologie come diabete, ipertensione, la patologia articolare da carico, problemi respiratori, problemi cardio-circolatori – sottolinea il dott. Marzano – Quindi è fondamentale ricorrere ad un trattamento efficace per risolvere il problema prima che la salute generale del paziente venga compromessa”.

Il Centro Medico In Salus di Lecco propone un approccio completo a 360 gradi, sotto ogni aspetto: sia dal punto di vista dietologico – comportamentale non invasivo sia dal punto di vista chirurgico. Un equipe multi disciplinare che si impegna a seguire un percorso diagnostico- terapeutico, che consente di trovare le giuste soluzioni all’obesità.

Dott. Bernardo Marzano

Riceve presso

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

ARTICOLI PRECEDENTI

7 Maggio – A tu per tu con la Salute. Prepararsi all’estate con la giusta dieta

20 Aprile – A tu per tu con la Salute. Dolore cronico benigno, parola allo specialista

07 Aprile – A tu per tu con la Salute. Primavera e malanni di stagione, l’aiuto dell’omeopatia

15 Marzo – A tu per tu con la Salute. Disturbi alimentari nei giovani: “Attenti ai campanelli di allarme”

07 Marzo – A tu per tu con la Salute. Cancro al seno e prevenzione: intervista alla dott.ssa Carla Magni

21 Febbraio – A tu per tu con la Salute. Fertilità, perché è importante recarsi da uno specialista

07 Febbraio – A tu per tu con la Salute. L’importanza di prendersi cura delle proprie mani

25 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Superare i traumi è possibile!

17 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Da lunedì dieta

2021

06 Dicembre – A tu per tu con la Salute. Dieta durante le feste? Poche rinunce e tanta convivialità

19 Novembre – A tu per tu con la Salute. La malattia venosa cronica

9 Novembre – A tu per tu con la Salute. Il carcinoma mammario: l’importanza della prevenzione

20 Ottobre – A tu per tu con la Salute. Quando il cuore fa male: infarto del miocardio

28 Settembre – A tu per tu con la Salute. Endometriosi: sintomatologia, diagnosi e cura

20 Settembre – A tu per tu con la Salute. Mal di schiena: cause principali e come curarsi

06 Settembre – A tu per tu con la Salute. Dolore al ginocchio: capire le cause e la giusta terapia

20 Luglio – A tu per tu con la salute. La menopausa è la fine della sessualità?

07 Luglio – A tu per tu con la Salute. Cibo spazzatura: il rischio non è solo l’obesità

21 Giugno – A tu per tu con la salute. Obesità: il dolore nascosto nei chili di troppo

4 Giugno – A tu per tu con la Salute. Che cos’è l’ipoacusia e come si cura

20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Udito, il senso “social” da salvaguardare

20 Aprile – A tu per tu con la salute. Dolore alla spalla: sintomi, cause e rimedi

8 Aprile – A tu per tu con la salute. Allergie nei bambini: ecco il test più veloce ed economico