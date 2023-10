Calcio Eccellenza. Doppia caduta per le squadre lecchesi

Il campionato d’Eccellenza 2023/24 non sorride alle squadre lecchesi

Il Muggiò travolge la Brianza Olginatese 5-1, il Calolziocorte perde 2-0 contro la Cisanese

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Il campionato d’Eccellenza non regala gioie per le squadre della provincia Lecco. La quarta giornata di campionato si è aperta ieri, 30 settembre, con la pesante sconfitta per 5-1 per i ragazzi della Brianza Olginatese guidata da Manuel Sorti.

I bianconeri hanno subito la rete del vantaggio dei padroni di casa al 2′ minuto di gioco, e mantenuto invariato il risultato per tutto il primo tempo. Nella ripresa, il Muggiò ha raddoppiato al 12′ con Adamoli. I lecchesi hanno reagito con il gol di Belingheri al 20′, ma l’illusione di riaprire la partita è durata appena 180 secondi col terzo gol dei gialloblu. Dopodichè il risultato è dilagato sino al 5-1 finale.

Secondo Fabio Galbusera, responsabile della comunicazione dei bianconeri, la squadra: “Ha avuto poche idee, dobbiamo ridimensionare le nostre ambizioni playoff e cominciare a guardarci alle spalle. Prestazioni come quelle di ieri sono davvero preoccupanti”.

Diversa la prova del Calolziocorte che contro la Cisanese ha fatto un buon primo tempo in cui avrebbe potuto andare meritatamente in vantaggio. Mentre, nel secondo tempo i padroni di casa sono andati subito in gol con Losa. Il secondo gol di Maffioletti è arrivato in contropiede con gli uomini di Daniele Perego sbilanciati in avanti per cercare il pareggio.

Secondo il direttore sportivo, Francesco La Fauci: “In queste quattro partite ce la siamo giocati con tutti, dobbiamo crescere nella fase offensiva e trovare una maggiore quadra in attacco. Adesso ci attende un tour de force contro l’Offanenghese mercoledì, sabato contro l’Olginatese”.