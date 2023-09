Calcio Eccellenza. Cade la Brianza Olginatese, primo punto per il Calolziocorte

La Brianza Olginatese perde 3-1 contro il Mapello, ai padroni di casa non basta il gol di Variani (60′)

Il Calolziocorte pareggia 0-0 col Muggiò e conquista il primo punto in campionato

OLGINATE/CALOLZIO – Il campionato d’Eccellenza 2023/24 regala risultati diversi per le due squadre lecchesi impegnate. La Brianza Olginatese perde in casa contro il Mapello, mentre il Calolziocorte conquista un ottimo primo punto stagionale contro il Muggiò, prima della classe.

“Partita determinata da due ingenuità del portiere – commenta con amarezza il responsabile della comunicazione dei bianconeri, Flavio Galbusera -. La partita è andata male per colpa nostra, sulla prima rete degli ospiti il portiere ha perso palla consegnandola agli avversari. Poi abbiamo pareggiato ma dopo pochi minuti un’altra ingenuità del nostro portiere ci ha condizionati. Nel secondo tempo ci siamo sbilanciati per riaprire la partita ed hanno segnato il 3-1 al 90′. Ora si riparte contro il Muggiò sabato sera”.

Nell’altra partita della terza giornata, il Calolziocorte conquista il primo punto del proprio campionato. Il direttore sportivo, Francesco La Fauci è soddisfatto della prestazione dei propri ragazzi contro un avversario forte come il Muggiò, attualmente al primo posto in classifica: “Ottimo punto visto l’avversario che abbiamo affrontato che punta a vincere il campionato, come le prime due squadre contro cui ci siamo scontrati nelle prime due giornate. Ci teniamo l’imbattibilità casalinga e abbiamo avuto anche delle diverse occasioni per vincerla. Settimana prossima cercheremo di fare punti che contano per la classifica contro la Cisanese”.