Calcio Eccellenza. Doppia sconfitta per le squadre lecchesi

Seconda giornata amara per le squadre lecchesi impegnate nel campionato di Eccellenza 2023/24

La Brianza Olginatese perde di misura contro la Nuova Sondrio, il Mapello travolge il Calolziocorte 4-1

OLGINATE – CALOLZIOCORTE – La seconda giornata del campionato di Eccellenza 23/24 non è stata fortunata per le squadre lecchesi. La Nuova Sondrio sconfigge la Brianza Olginatese con la seconda rete stagionale di Martinez mentre, il Calolziocorte perde 4-1 fuori casa contro il Mapello.

“Ci è mancata la cattiveria sotto rete”. Così, il responsabile della comunicazione dei bianconeri, Flavio Galbusera, commentando l’incontro: “La squadra ha fatto un bellissimo primo tempo, nei primi minuti abbiamo avuto due limpide occasioni per segnare. Abbiamo preso un gol su una disattenzione difensiva in area piccola su cui non siamo riusciti ad arrivare per primi”.

“Dopo 4 minuti dalla rete dei padroni di casa – prosegue Galbusera – abbiamo sprecato un rigore con Pizzini parato dal portiere valtellinese. Nel secondo tempo, siamo stati poco concreti nel finalizzare le azioni fatte, ma se fosse finita con un pareggio sarebbe stato un risultato onesto per entrambe le squadre. Abbiamo tenuto testa ad una squadra costruita per vincere il campionato, dobbiamo continuare così con un po’ di convinzione in più”.

Per gli amaranto di Daniele Perego arriva la seconda sconfitta in campionato ma, con consapevolezza che la squadra sta crescendo nel gioco. Secondo il direttore sportivo, Francesco La Fauci: “Un vero peccato: quattro azioni subite, quattro gol. Siamo andati subito sotto dopo un minuto poi, abbiamo avuto diverse occasioni importanti e siamo riusciti a pareggiarla”.

“Ad inizio ripresa abbiamo subito un gol dopo un minuto dopodiché c’è stato il 3-1 e la partita è andata a scemare. Però per 65 minuti la squadra ha fatto un’ottima partita contro un avversario forte, ora si riparte in casa nostra contro il Muggiò, il 24 settembre”.