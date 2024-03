Calcio Eccellenza. Ritrova il successo la Brianza Olginatese

Torna alla vittoria la Brianza Olginatese: 1-0 nello scontro salvezza contro la Soresinese

Il Calolzio sprofonda 7-2 contro la Trevigliese

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Ritrova finalmente il successo la Brianza Olginatese di mister Achille Mazzoleni che interrompe la striscia negativa di tre sconfitte consecutive vincendo in trasferta contro la Soresinese. Una vittoria di misura determinata dall’autogol di Giavardi al 10′ del primo tempo, i bianconeri guadagnano tre punti fondamentali nella corsa salvezza siccome tutte le dirette concorrenti hanno perso agganciando a quota 26 l’altra formazione lecchese, il Calolziocorte.

Gli amaranto, invece, perdono la loro terza gara del girone di ritorno e tutto sommato stanno facendo un buon percorso rispetto a quello d’andata però c’è da dire che quando perdono lo fanno alla grande. Nelle sole tre sconfitte tutte fuori-casa contro Castelleone 5-0, Leon 5-0, e quella odierna contro la Trevigliese, 7-2, i ragazzi di Daniele Perego hanno incassato la bellezza di 17 reti totali.

Il Calolziocorte ha la peggior difesa del campionato con 61 reti subite in totale ed oggi i bergamaschi ci ha sguazzato dentro con le due triplette di Montalbano e Motta interrotte dalla rete di Romanini su rigore, primo tempo concluso con un pokerissimo dei bianconeri. Nella ripresa non è cambiata l’inerzia della partita ma a dieci della fine Biaye in mischia insacca il primo gol amaranto di giornata e cinque minuti il rigore trasformato da Galluccio. La Trevigliese risponde colpo su colpo e la gara finisce con l’ampio 7-2.

Nel prossimo turno il Calolzio giocherà lo scontro diretto contro in casa, domenica 24, contro il San Pellegrino Terme. Mentre, la Brianza Olginatese giocherà mercoledì 3 aprile contro la Trevigliese.