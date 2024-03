Calcio Eccellenza. La Brianza Olginatese affonda contro il Leon

Il Leon domina contro i lecchesi sconfitti 4-1 in casa

Partita rimandata per il Calolziocorte

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Un turno a metà per le squadre lecchesi impegnate nella 26^ giornata del campionato d’Eccellenza 23/24 siccome lo scontro salvezza tra Calolziocorte e Soresinese non si è potuto disputare per impraticabilità del terreno di gioco del Lavello Stadium. La partita è, quindi, rimandata a data da destinarsi.

Invece, è sempre più buio per la Brianza Olginatese che incassa dal Leon quattro reti in casa e la terza sconfitta nel giro di una settimana contando il turno infrasettimanale contro l’Offanenghese. In totale i gol incassati in soli tre match sono stati ben 10. A decidere la gara sono i gol di Ferré, Schingo, Comelli e Bonsieri, non cambia il punteggio finale la rete bianconera targata Ripamonti.

Ora la squadra di Mazzoleni è al terzultimo posto in graduatoria ed oggi ha anche perso quel fondamentale punto di vantaggio sul Castelleone in quanto i gialloblu hanno pareggiato 2-2 contro la Soncinese. È utile ricordare che le ultime due della classifica retrocedono direttamente in Promozione perciò i lecchesi devono assolutamente risalire per non venire inghiotti nella zona rossa iniziando dalla prossima e fondamentale gara contro la Soresinese.