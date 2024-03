Eccellenza. Il Calolzio vince lo scontro salvezza con il Lemine Almenno

Il Calolzio vince 2-1 contro il Lemine: in gol Sare e Sibio

Brianza Olginatese sconfitta 2-1 dall’Offanenghese

CALOLZIOCORTE/OLGINATE – Nel 34^ turno d’Eccellenza giocatesi oggi, mercoledì 6 marzo, il Calolziocorte di mister Daniele Perego si aggiudica lo scontro salvezza interno contro il Lemine Almenno e torna subito a vincere in campionato dopo la manita subita domenica contro il Leon.

I tifosi di casa hanno sostenuto la squadra al primo all’ultimo minuto di gioco e la partita si è subito indirizzata a favore degli amaranto andati a segno con Sare da calcio d’angolo al 15′ minuto di gioco. I lecchesi sono padroni del campo e cercano il raddoppio al 24′ con la bella combinazione tra Tamba-Visconti-Biaye ma la conclusione del numero 8 è murata dalla difesa avversaria.

I bergamaschi si vedono dalle parti di Guida con il tiro da fuori di Baldrighi che al 40′ sfiora il palo alla sinistra del portiere. La ripresa si apre con il Calolzio in avanti all’11’: Sare viene abbattuto appena fuori area ed a calciare la punizione ci va capitan Sibio che con un capolavoro mette la palla all’incrocio dei pali.

Il Lemine, nonostante, lo svantaggio non molla e prova, soprattutto nel finale, a riagguantare il risultato e in parte ci riesce con il gol di Tarchini che arriva per primo sulla respinta corta di Guida a cinque minuti dal 90′. Gli amaranto soffrono l’arrembaggio degli ospiti ma resistono fino alla fine e conquistano tre punti fondamentali in chiave salvezza che li porta proprio ad affiancare il Lemine Almenno a quota 26 in una giornata in cui tutte le dirette concorrenti hanno perso o pareggiato.

Sull’altra sponda del lago, invece, la Brianza Olginatese incassa la seconda sconfitta consecutiva ma soprattutto la quarta delle ultime cinque gare. Ad inizio gara, i ragazzi di Mazzoleni alzano subito i ritmi del gioco contro l’Offanenghese puntando sull’intensità ma non riescono ad rendersi pericoli dalle parti di Miori: tanti cross ma pochi tiri in porta.

Dopo i primi 40′ minuti di una gara equilibrata si sblocca il risultato a favore degli ospiti, da calcio d’angolo Confalonieri mette dentro la palla dopo il tocco sul primo palo di Valtulini. I bianconeri nella ripresa cercano subito il pareggio con il tiro-cross di Vairani ma il portiere ospite ci mette una pezza con una grande parata.

Al 9′, l’Olginatese guadagna un corner e Lugnan con un perfetto colpo di testa su assist di Aldegani pareggia la partita. I padroni di casa hanno in mano il pallino del gioco e sprecano diverse occasioni per portarsi in vantaggio con Vairani, il più pericoloso dei suoi. Al 42′, arriva una doccia fredda per i lecchesi, da angolo a favore ripartenza veloce in contropiede del Concorezzo che raddoppia con il diagonale vincente di Confalonieri.