Calcio Eccellenza. Successi per Brianza Olginatese e Luciano Manara

La Brianza Olginatese espugna 2-1 il campo della Trevigliese

Luciano Manara vittoriosa in casa per 3-1 contro lo Zingonia Verdellino

LECCO – La trentunesima giornata del girone B d’Eccellenza fa registrare il successo di entrambe le formazioni lecchesi: la Brianza Olginatese supera per 2-1 in trasferta la Trevigliese mentre la Luciano Manara si impone sul terreno di casa per 3-1 ai danni dello Zingonia Verdellino.

A tre giornate dal termine del campionato la formazione di Delpiano continua a mantenere la terza piazza della classifica, ora con 63 punti all’attivo, mentre la truppa di Abaterusso resta al penultimo posto, ma se non altro grazie alla vittoria odierna mantiene vive le speranze di salvezza attraverso i playout.

Dando infine uno sguardo al calendario nel prossimo turno la Luciano Manara farà visita al Lemine Almenno mentre la Brianza Olginatese osserverà una giornata di riposo avendo anticipato la gara con la Vertovese l’8 aprile (vittoria per 2-1).

Classifica

Tritium 76

————————————-

Mapello 71

Brianza Olginatese 63 (una partita in più)

Leon 51

Lemine Almenno 50

————————————-

Altabrianza Tavernerio 46

Juvenes Pradalunghese 46

Scanzorosciate 43 (una partita in più)

Cisanese 42

Club Milanese 42

Forza e Costanza 38 (una partita in più)

San Pellegrino 35

————————————-

Trevigliese 34

Valcalepio 32

Zingonia Verdellino 32

Vertovese 29 (una partita in più)

————————————

Luciano Manara 28

Albinogandino 24