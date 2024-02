Calcio Lecco. Aglietti post Cosenza: “Ho visto la reazione della squadra”

Il Lecco cade ancora contro il Cosenza: 3-1 per i Lupi

Aglietti: “Con queste prestazioni, difficile salvarsi”

LECCO – “Rifarei questa formazione perché gli altri che avrebbero giocato hanno comunque le stesse caratteristiche fisiche e tattiche simili”. Queste le prime parole del mister del Lecco Aglietti dopo la sconfitta, la sesta consecutiva, contro il Cosenza di Fabio Caserta.

“Quest’oggi inoltre non siamo stati neanche fortunati potevamo fare gol all’inizio poi dopo 4 minuti abbiamo preso gol. Loro poi hanno fatto un primo tempo importante e abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare. Poi nel finale abbiamo preso il rigore a fallo invertito ed è diventato tutto più difficile”.

Aglietti spiega anche i cambi avvenuti a inizio ripresa: “Ho tolto Frigerio perché volevo una squadra che fosse predisposta per recuperare il risultato, Frigerio è più un giocatore difensivo che offensivo. Crociata, invece, l’ho portato più fuori dall’area per colpire da fuori con i tiri dalla distanza”.

Il mister Aglietti parla di una sconfitta netta dal punto di vista del punteggio ma: “Non dal punto di vista dei numeri, abbiamo tirato e costruito più di loro ma non siamo stati bravi a sfruttarle. Pesa moltissimo andare sotto dopo 5 minuti, la reazione c’è stata, capisco la delusione dei tifosi ed hanno anche ragione da un certo punto di vista ma secondo me la squadra ha dato il cento per cento”.

“Ci sono stati anche degli errori e dobbiamo migliorare su alcune situazioni come sul 3 a 0 su cui abbiamo sbagliato in uscita forse per troppa generosità. L’aspetto delle situazioni offensive che abbiamo creato ci deve anche dare la convinzione che ce la possiamo fare ma dobbiamo migliorare l’aspetto difensivo ed essere più concreti. Loro invece oggi hanno fatto 4 tiri e fatto 3 gol”.

Aglietti parla anche di un’ipotesi di un ritiro date le continue prestazioni negative: “Per quanto riguarda il ritiro ne dovremo parlarne con la società, ma non ne siamo molti avvezzi qui. Più che il ritiro serve lo spirito con cui eventualmente si va in ritiro, magari serve stare più vicini alla nostra gente e ricompattarci per preparare un match contro la Ternana non fondamentale ma molto importante”.

Per il mister la reazione del Lecco si è avuta: “Anche se è saltato tutto avendo preso gol troppo presto e ci ha complicato il nostro piano iniziale. Sulla fase difensiva dobbiamo fare meglio: il primo gol abbiamo perso un contrasto a centrocampo su un rinvio del portiere nostro e abbiamo sbagliato la risalita e Tutino si è infilato, anche per il 3-0 abbiamo sbagliato l’uscita difensiva e dobbiamo migliorare”.

“Infine mi aspetto qualcosa in più da tutti perchè con questo tipo di prestazioni sarà sempre più difficile salvarsi per le caratteristiche dei singoli, ognuno ha il suo modo di giocare ma bisogna andare oltre le proprie caratteristiche e dare di più”.