Calcio Lecco. Bonazzoli: “Contro il Bari gara da incorniciare”

Il Lecco si prende la seconda vittoria consecutiva al Rigamonti-Ceppi, 1-0 contro il Bari

Bonazzoli: “Il reparto difensivo è cresciuto, si fanno meno errori”

LECCO – “Abbiamo fatto una gara da incorniciare. Abbiamo voluto i tre punti e li abbiamo presi con una grande voglia da parte di tutti i giocatori in campo”. Queste le prime parole di Emiliano Bonazzoli al termine del match del Rigamonti-Ceppi contro il Bari di Marino, deciso da Nicolò Buso al 69′ della ripresa.

“Tutti hanno fatto una grande prestazione dall’inizio e alla fine, facendo una gara quasi perfetta. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi e le linee soprattutto a centrocampo dove è stata una gara molto combattuta. Abbiamo rischiato di andare in vantaggio nel primo tempo avendo preso la traversa, tutti coloro che hanno giocato hanno fatto un’ottima prestazione e dobbiamo andare avanti così”.

Il Lecco di oggi è sembrato molto pragmatico contro un Bari più velleitario, il mister però spiega che: “Aveva preparato così la partita di oggi, abbiamo provato più moduli perchè non sapevamo se loro fossero partiti con la difesa a 3 o 4. Abbiamo lottato tanto a centrocampo però, rispetto al Bari abbiamo provato di più a sbloccare la partita con maggiore voglia di fare i tre punti. Siamo stati davvero bravi su palla inattiva perchè difficilmente poteva sbloccarsi su azione questa partita”.

Bonazzoli commenta anche la seconda porta inviolata consecutiva prima con il Como ed oggi con il Bari: “Loro ci aspettavano bassi e siamo stati bravi ad avere pazienza nel possesso e nel giro palla non correndo grandi rischi. Abbiamo giocato gara attenta ed accorta come l’avevamo preparata”.

Nella ripresa ci sono stati dei cambi preventivi e chi è entrato ha fatto bene: “Degli Innocenti è stato tolto per evitare una seconda ammonizione così come Novakovich. Galli ha aiutato bene la difesa e nel palleggio i due centrali. Anche Di Stefano quando è entrato ha fatto molto bene ed ha recuperato dall’infortunio e potrà darci una mano per il proseguo del campionato. C’è stato anche l’esordio di Agostinelli infatti, serve la mano di tutti anche e soprattutto dalla panchina, l’apporto di tutti è un fattore importante per il proseguo del campionato”.

Sulla difesa sempre più consolidata, il tecnico commenta che: “Il reparto difensivo ha fatto molto bene e stanno giocando molto spesso assieme quindi sono affiatati. Poi, appunto, è la seconda partita in cui non si prende gol vuol dire dare maggiore fiducia al portiere e alla difesa. Rispetto a quando sono arrivato commettiamo meno errori in difesa, hanno alzato la concentrazione, l’attenzione e la voglia di aiutarsi come reparto”.