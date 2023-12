Calcio Lecco. Bonazzoli: “Contro la Samp prestazione sottotono”

Il Lecco cade al Ferraris: 2-0 contro la Sampdoria di Pirlo

Bonazzoli: “Non abbiamo schiacciato sull’acceleratore”

GENOVA – “Perdiamo per le due prodezze di Esposito, abbiamo trovato una Samp aggressiva e compatta e non siamo riusciti a mettere in campo ciò che abbiamo preparato”. Questa la lucida analisi di mister Emiliano Bonazzoli nella conferenza stampa post Sampdoria-Lecco, gara persa dai blucelesti per 2-0.

“Devo fare i complimenti ai nostri avversari che hanno lavorato sui nostri errori, le prodezze e i dettagli fanno la differenza. Noi pur credendoci sino alla fine non siamo riusciti a mettere in campo ciò che abbiamo preparato in allenamento e siamo stati sottotono a centrocampo rispetto ad altre gare. Ora, dobbiamo pensare solo allo scontro diretto di domenica prossima con la Ternana per riprendere il cammino e voltare subito pagina”.

Il tecnico bluceleste ha anche sottolineato la qualità della rosa doriana: “Con la squadra al completo e senza i vari infortuni che hanno condizionato sinora il loro cammino questa squadra potrebbe ambire al vertice del campionato di Serie B”.

Nel primo tempo il Lecco è partito con il piglio giusto ma, nel corso della partita ha subito l’aggressività della Sampdoria che, secondo Bonazzoli: “Da metà primo tempo ha dato un vero cambio di marcia e di conseguenza noi non siamo più riusciti a mettere in pratica le nostre idee. Abbiamo avuto delle occasioni ma, ci è mancata la zampata finale. La prestazione c’è stata perchè nessuno ha mai tirato indietro la gamba. Bisogna andare avanti e cercare di commettere meno errori singolo o di reparto per la prossima partita”.

Sulle disattenzioni in occasione del secondo gol, in particolare l’uno contro uno tra Bianconi ed Esposito, per il mister c’è stata sicuramente: “Una mancanza di coperture preventive dettata dal fatto che volevamo recuperare lo svantaggio iniziale. Serve maggiore equilibrio, senza lasciare i due centrali da soli contro i due attaccanti avversari”.

“Oggi – continua Bonazzoli – però è mancato il palleggio che è la nostra arma più importante e la nostra brillantezza anche se abbiamo avuto le occasioni di mettere in difficoltà la Sampdoria. Però, in certi frangenti non abbiamo schiacciato il piede sull’acceleratore. Credo che questo risultato sia merito soprattutto loro”.