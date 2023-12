Calcio. Lecco ko contro la Samp, doppietta di Esposito

Il Lecco esce sconfitto dal Ferraris, 2-0 secco per la Sampdoria

Gli eurogol di Esposito (39′, 71′) affondano i blucelesti

GENOVA – Match di prestigio per il Lecco ospite della Sampdoria guidata da Andrea Pirlo che affonda i blucelesti grazie alle due perle del talento di “casa Inter” Sebastiano Esposito che decide la partita allo stadio Luigi Ferraris.

Nel Lecco dell’ex Bonazzoli torna tra i titolari di centrocampo Alessandro Sersanti. In porta conferma per Saracco, Riccardo Melgrati dopo l’infortunio siede inizialmente in panchina. Il jolly Lepore scende in campo in difesa rispetto alle precedenti partite mentre, il tridente d’attacco è formato da Buso, Novakovich e Crociata.

Mentre Andrea Pirlo deve rinunciare nell’undici iniziale oltre ai lungo degenti Ferrari, Benedetti, Borini, Pedrola anche a Ronaldo Vieira per uno stiramento rimediato nell’ultimo match di campionato. In difesa, lo squalificato Depaoli è sostituito sulla fascia da Stojanovic. Torna tra i titolari anche Murru dopo oltre due mesi di assenza per infortunio.

La Cronaca

Partono subito forte i blucelesti, oggi con addosso la terza maglia dedicata a Manzoni, provando delle belle verticalizzazioni su Novakovich (L) e Crociata (L). Il primo squillo del Lecco arriva al 7′ con il tiro da fuori di Arthur Ionita (L), Stankovic (S) in tuffo mette il pallone in calcio d’angolo.

I blucerchiati col passare dei minuti prendono fiducia e possesso del centrocampo il Lecco, però, si difende bene chiudendo tutti gli spazi. Al 14′, Lepore (L) dalla destra calcia di esterno verso la porta ma, il portiere serbo effettua un intervento decisivo deviando con le dita il pallone sulla traversa.

La squadra di Bonazzoli si rende pericolosa con diversi cross sia da destra che da sinistra ma, la difesa doriana anticipa sistematicamente Novakovich (L). Al 20′, arriva il primo vero pericolo per la difesa lecchese, Valerio Verre (S) calcia di destro appena fuori area e la palla esce di poco alla destra di Saracco (L).

I padroni di casa prendono confidenza e si rendono nuovamente pericolosi al 27′ con il cross dalla destra di Verre (S), la difesa bluceleste respinge corto e male la palla su cui si avventa Murru (S) che calcia con mancino ma, Celjak (L) si immola sulla linea di porta. Ancora Samp, al 29′, intervento provvidenziale di Sersanti (L) che anticipa di un soffio Esposito (S) mettendo il pallone sul fondo.

La Sampdoria passa al 39′ con il gran gol dai 25 metri di Sebastiano Esposito. Il numero 7 vince il contrasto con Sersanti (L) e lascia partire un sinistro secco che si infila sotto la traversa. Il Lecco torna a macinare gioco dopo la scossa subita con l’incursione in area di Ionita (L) sull’appoggio di Novakovich (L) però, il portiere blucerchiato chiude bene in uscita bassa.

Primo tempo a due facce, nella prima metà il Lecco ha dominato il campo poi è cresciuta la Sampdoria che ha pian piano preso fiducia e sbloccato il risultato con il capolavoro da fuori area del giovane Esposito.

Secondo Tempo

Il Lecco deve cambiare qualcosa per riagguantare il risultato, ma è la Sampdoria a rendersi subito pericolosa, al 47′, con la punizione dalla distanza di Giordano (S), Saracco (L) è attento sul palo dietro la barriera. Ad un passo dalla doppietta personale Esposito che al 49′ supera in dribbling secco Bianconi (L) e tenta la trivela ma, la palla si spegne sul fondo.

Il Lecco si riaffaccia in area doriana con l’angolo di Lepore al 52′, Caporale (L) sul primo palo allunga la palla al centro ma, Murru (S) anticipa di un soffio il tap-in di Buso (L). Bonazzoli ridisegna il suo Lecco, al 54′, inserendo Di Stefano al posto di Sersanti e retrocendo Crociata sulla linea mediana del campo.

Al 58′ contropiede Samp, tre contro due, Verre (S) in incursione centrale sceglie di aprire sulla sinistra, De Luca (S) però centra Celjak (L) che interviene bene in scivolata. Assalto doriano al 61′, prima Bianconi (L) salva sulla linea la conclusione di Kasami (S), liberato al tiro dal doppio velo di De Luca (S) ed Esposito (S). Sul proseguo dell’azione Verre (S) si aggiusta la palla al limite e calcia col destro a giro trovando la grande risposta in tuffo di Saracco (L).

Al 20′ della ripresa padroni di casa in pieno controllo del match, il Lecco non riesce ad uscire dalla propria metà campo nonostante i tre cambi – Galli, Eusepi, Lemmens – per smuovere gli equilibri di gioco. Al 71′, la Samp raddoppia al Ferraris dopo una bella transizione a centrocampo di Giordano (S) che ruba palla a Di Stefano (L) e serve Verre (S) che appoggia per Esposito (S), il numero 7 supera in dribbling Bianconi (L) e lascia partire un gran sinistro a giro che si infila in rete.

Il Lecco prova ad accorciare le distanze al 75′, Crociata (L) dalla trequarti mette in mezzo per Caporale (L) ma, Stankovic (S) blocca il suo tentativo centrale. All’80’, proteste del Lecco per un contatto in area tra Stankovic (S) ed Eusepi (L) ma per l’arbitro non c’è nulla. Sul successivo corner ancora Caporale (L) ci prova di testa ma, il tentativo è debole.

Cresce nel finale il Lecco alla ricerca del gol con Eusepi (L) che in area che supera due difensori doriani, interviene in chiusura decisiva Yepes (S). Sul corner successivo nuova occasione per Caporale (L) che trova la grande parata plastica da distanza ravvicinata del portiere serbo.

Brivido nel finale per il Lecco che rischia di prendere la terza rete al 95′, Ntanda-Lukisa (S) appena entrato cerca De Luca (S) che supera Saracco (L) con lo scavetto ma, Lemmens (L) in scivolata salva sulla linea di porta.

Il Lecco era partito bene mettendo pressione alla Sampdoria ma, nel corso sia del primo e del secondo tempo i padroni di casa trovano sempre più campo e gioco finalizzato dalle grandi invenzioni di Sebastiano Esposito che decidono l’incontro del Ferraris.

Il tabellino

SAMPDORIA: Stankovic; Murru (Girelli 79′), Gonzalez, Ghilardi, Stojanovic (Conti 93′); Giordano, Yepes (Ricci 89′), Kasami; Esposito (Ntanda-Lukisa 93′), Verre (Askildsen 89′); De Luca. All. Pirlo

LECCO: Saracco; Caporale, Celjak, Bianconi, Lepore (Lemmens 63′); Sersanti (Di Stefano 54′), Degli Innocenti (Tordini 80′), Ionita (Galli 63′); Buso, Novakovich (Eusepi 63′), Crociata. All. Bonazzoli

Marcatori:

Arbitro: Perenzoni di Rovereto coadiuvato da De Meo di Foggia e Catallo di Frosinone. Quarto Uomo D’Eusanio di Faenza. Al VAR Miele di Nola, AVAR Di Paolo di Avezzan

Ammoniti: Sersanti (L), Gonzalez (S), Capolale (L), Murru (S), Ghilardi (S), Buso (L), Verre (S), Crociata (L), Kasami (S)

Espulsi:

Classifica

Venezia 33

Parma 33

—————–

Cremonese 29

Como 28

Catanzaro 27

Cittadella 28

Modena 26

Palermo 24

——————

Bari 21

Cosenza 19

Sampdoria 19

Pisa 18

Brescia 18

Südtirol 17

Reggiana 16

——————–

Lecco 16

Ternana 14

———————

Spezia 13

Ascoli 13

FeralpiSalò 7