Calcio Lecco. Bonazzoli post Ternana: “Non possiamo regalare così le partite”

Il Lecco perde 3-2 contro la Ternana e fallisce l’impresa di uscire dalla zona salvezza

Bonazzoli: “Atteggiamento sbagliato nella ripresa”

LECCO – “Nel primo tempo abbiamo giocato alla grande ma, abbiamo sbagliato a non chiudere la partita”. Queste le parole di Emiliano Bonazzoli nel post match di Lecco-Ternana, gara conclusa 3-2 per gli ospiti che hanno ribaltato il risultato nella ripresa dopo che i blucelesti stavano vincendo 2-0 nel primo tempo.

“È difficile analizzare una gara a dieci minuti dalla fine. Sicuramente non possiamo regalare un tempo e permetterci di fare questi regali contro squadre che continuano a pressare e che sono entrate nel secondo tempo con un altro piglio con l’obiettivo di recuperare il risultato. Penso che il nostro sia stato un atteggiamento sbagliato, non possiamo perciò permettercelo. Non possiamo regalare partite del genere”.

Gli ospiti, infatti, sono entrati in campo con un altro atteggiamento tattico come commenta Bonazzoli: “Hanno abbassato Falletti, per alzare Luperini, che è stato molto coinvolto nelle azioni da rete. Loro sono stati molto bravi nel volere la vittoria e punirci sui nostri errori. Una squadra aggressiva con attaccanti veloci, meno bella ma molto concreta ed incisiva come devono essere le squadre che si vogliono salvare”.

Sugli errori che hanno coinvolto Agostinelli, il mister bluceleste ha dichiarato che gli: “Dispiace per un ragazzo come lui che non giocava da tanto tempo. Lo abbiamo inserito perchè in copertura perché avrebbe potuto darci di più infatti, Di Stefano aveva i crampi, dopo l’errore sul gol però è andato in confusione.”

“Ma, in generale – continua Bonazzoli – è stato l’atteggiamento della squadra ad essere diverso da quello del primo tempo. Infatti, dopo aver subito il primo gol abbiamo iniziato ad avere paura e ci siamo disuniti senza capire che quello era il momento giusto per tenere botta e stringere i reparti”.

Il tecnico parlerà ai ragazzi durante la settimana per capire quali problematiche ci sono state perchè: “Una squadre che si vuole salvare non può fare certi errori e sul 2-0 per noi non si deve abbassare la guardia anzi. Certo siamo ancora lì, anche se vincere ci avrebbe permesso di fare un gran balzo in avanti”.

“La prossima gara sarà con il Venezia contro cui il Lecco dovrà fare una grande prestazione. Contro le grandi squadre sembra che ci trasformiamo e cercheremo di andare a prendere punti. Vogliamo far vedere che non siamo quelli di oggi. Fino a stasera si pensa a questo, ma, dopo aver analizzato gli errori bisogna pensare alla trasferta veneta, con l’obiettivo di far punti dappertutto, pensando ad essere meno belli, ma più concreti”.