Calcio Lecco. Galeandro vestirà la maglia bluceleste fino al 2027

Importante rinnovo di contratto per la punta originaria di Sesto San Giovanni

Galeandro ha sinora collezionato due reti ed altrettanti assist in campionato

LECCO – La società bluceleste a pochi giorni dalla gara contro la FeralpiSalò ha deciso di prolungare il contratto ad uno dei suoi giocatori che più ha sorpreso in questo inizio di campionato: si tratta di Alessandro Galeandro. L’attaccante ha, infatti, esteso il suo contratto fino al 2027.

L’attuale numero 11 della squadra di Baldini, cresciuto nelle giovanili dell’Albinoleffe, era stato acquistato dal Lecco nell’estate del 2023. Ma, era stato poi girato in prestito per un anno al Gubbio dove ha giocato poco avendo subito un grave infortunio al legamento crociato. In questa stagione, la sua prima in bluceleste, ha finora segnato 2 gol e fornito altrettanti assist nelle prime 9 presenze in campionato.

Un’ottima notizia per il tecnico toscano che intanto sta preparando la trasferta di domenica a Salò. Una partita importante per i blucelesti che vogliono confermarsi sul campo e strappare altri tre punti ad una diretta rivale per l’accesso ai play-off di Serie C.