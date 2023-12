Calcio Lecco in trasferta a Venezia. Bonazzoli: “C’è voglia di riscatto”

Sabato al Pierluigi Penzo la grande sfida col Venezia

Il mister bluceleste: “Dobbiamo evitare cali fisici e mentali”

LECCO – “Il Venezia è una squadra di valore, nonostante qualche assenza però ce l’andiamo a giocare senza timori, ripartendo dall’ottima ora di gioco fatta contro la Ternana”. Queste le parole di Emiliano Bonazzoli alla vigilia della gara del Lecco contro il Venezia di sabato 23 dicembre che si giocherà allo Stadio Pierluigi Penzo alle ore 14.

Il Lecco ha grande voglia di rivalsa dopo la brutta sconfitta con la Ternana: “Siamo arrabbiati per come è andata la partita, domani affrontiamo una squadra che arriva anch’essa da due sconfitte consecutive come noi, quindi sarà dura ma siamo pronti. Dovremo cercare di offendere ed andare là senza paura, mettendo in campo le nostre convinzioni”.

Sia la squadra che Agostinelli hanno voltato pagina dopo il match di domenica scorsa: “Sia lui che la squadra l’hanno assorbita bene, è un momento di crescita. Abbiamo lavorato per far si che questi cali non ci accadano più. Dovremo essere bravi a superare i momenti di difficoltà che verranno e come gruppo, questa settimana, l’abbiamo fatto. Si sono allenati bene per fare una grande partita col Venezia perché c’è tanta voglia di riscatto e di rivalsa”.

In questo momento della stagione ci sono delle voci relative al mercato, ma per Bonazzoli: “I ragazzi devono essere dei professionisti, pensare al campo, alle ultime due partite e soprattutto al Lecco. Quando finirà il girone d’andata sono liberi di decidere insieme con la società dove andare. Adesso sono concentrati per la partita di domani perché pensano solo a fare punti”.

Per la formazione che scenderà in campo al Penzo non ci saranno rivoluzioni tattiche rispetto alle ultime gare: tutti sono a disposizione, ma il mister dovrà valutare le condizioni di Di Stefano che in settimana ha avuto la febbre e quelle di Guglielmotti e Melgrati che stanno recuperando.

Per Bonazzoli la formazione di Vanoli: “È una squadra a trazione anteriore, da metà campo in su è molto forte e fa vedere delle giocate di alto livello. Inoltre, hanno grande qualità, dinamismo e fisicità in mezzo al campo. Sono bravi soprattutto nella metà campo avversaria con gli inserimenti delle mezzali e con gli esterni a cui piace molto giocare. Perciò la difesa del Lecco sarà sotto pressione, dovremo quindi essere bravi noi a contenere i loro attacchi e nelle ripartenze. Rispetto alla Ternana dovremo essere più concreti cercando di metterla dentro e non dovremo calare sia dal punto di vista fisico e mentale”.

I convocati del Lecco per il match contro il Venezia sono: Melgrati, Saracco, Bonadeo; Celjak, Bianconi, Battistini, Caporale, Marrone, Boci, Lemmens; Degli Innocenti, Giudici, Sersanti, Crociata, Ionita, Lepore, Agostinelli, Galli; Eusepi, Tordini, Pinzaiuti, Di Stefano, Novakovich, Buso.