Calcio Lecco. In vendita i biglietti per le gare contro Venezia e Südtirol

E’ possibile acquistare i biglietti per le ultime due partire del 2023

Il Lecco affronterà il Venezia fuori casa e il Südtirol al Rigamonti-Ceppi

LECCO – La Calcio Lecco è chiamata al riscatto dopo la grande beffa dell’ultimo turno contro la Ternana nelle ultime due gare del 2023. Il primo impegno per i blucelesti sarà alle 14:00 di sabato 23 in trasferta contro il Venezia, seconda forza del campionato cadetto, poi ci sarà lo scontro salvezza nel giorno di Santo Stefano contro il Südtirol per cercare di risalire la china dal penultimo posto in classifica.

La prevendita dei biglietti per la trasferta lagunare è iniziata lunedì 18 e terminerà venerdì 22 dicembre alle ore 19:00. Il biglietto dal costo di 23 Euro comprende anche il sevizio di trasporto acqueo dedicato dal Pala Expo Mestre allo Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa. I ticket possono essere acquistati sul sito di Vivaticket.it e presso lo Shamrock Irish Pub tutti i giorni della settimana tranne venerdì dalle 17:30 alla 1:00.

Mentre, inizia oggi la vendita dei titoli di ingresso per la gara interna contro il Südtirol. La società comunica che sarà possibile acquistare i biglietti sino al fine primo tempo della gara del 26 dicembre che inizierà alle ore 15:00 presso lo Stadio Rigamonti-Ceppi. I ticket per i tifosi blucelesti saranno acquistabili presso i seguenti punti vendita:

Online su Etes a partire dalle ore 15:00 di Mercoledì 20 dicembre;

a partire dalle ore 15:00 di Mercoledì 20 dicembre; Presso “Shamrock Irish Pub” , in via Giuseppe Parini 5 (Lecco). Da Mercoledì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00; Sabato e Domenica dalle 12:00 alle 1:00:

, in via Giuseppe Parini 5 (Lecco). Da Mercoledì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00; Sabato e Domenica dalle 12:00 alle 1:00: Biglietteria stadio, in Via Don Pozzi (Lecco); a partire da Giovedì 21 dicembre dalle ore 10:00 fino alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; Sabato dalle 10:00 alle 13:00. Domenica e Lunedì chiuso.

Per il settore ospiti (Curva Sud) la vendita sarà sempre online sul sito di Etes, da mercoledì 20 dicembre sino alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita. Il costo del biglietto è di €18 intero e €15 ridotto (ridotto per over 65 e donne).

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.