Calcio Lecco. Tordini rinnova, salutano Caporale e Crociata

Il Lecco smuove il mercato con le conferme di Tordini e le partenze di Caporale e Crociata

I blucelesti pronti a partire a Calmasino per il ritiro

LECCO – Ieri, l’ultimo allenamento del Lecco del mister Francesco Baldini al Rigamonti-Ceppi in cui la squadra ha provato nuove linee tattiche in vista dell’impegno di Coppa Italia del 10 agosto contro il Milan Futuro. Nel frattempo, la dirigenza bluceleste sta sfoltendo e riconfermando alcuni calciatori della rosa sotto diretta indicazione del mister come il prolungamento di contratto a Mattia Tordini e le partenze di Caporale e Crociata.

Infatti, il tecnico toscano post allenamento ha dichiarato che: “Vorrebbe puntare ancora sul gruppo storico del Lecco che insieme ha fatto un vero miracolo nel raggiungere la Serie B. Però, punteremo anche molto sui giovani e siamo alla ricerca di elementi di prima fascia, più che gli over.”

Riguardo, invece, alla formazione che sarà titolare Baldini non si sbilancia ma è pronto insieme alla squadra a costruirne una solida e di carattere: “In questa settimana lavoreremo per mettere le basi perché così si costruiscono le casa. In difesa siamo messi bene, per il momento abbiamo anche Marrone, mentre davanti lavoriamo sulla trasformazione a rete”.

Nei prossimi giorni la formazione bluceleste partirà alla volta del Lago di Garda al Veronello Resort di Calmasino per ultimare la vera e propria preparazione fisica. È possibile che i nuovi innesti possano unirsi alla squadre in corso d’opera.