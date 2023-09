Calcio Serie B. Al Rigamonti Ceppi Lecco sconfitto per 2 a 0 dal Brescia

Rammarico per i blucelesti che sbagliano due rigori con Novakovich al 16′ e Ionita al (95′). Per il Brescia in rete Borrelli e (3′) e Bianchi (63′)

Debutto amaro per il blucelesti davanti al pubblico di casa

LECCO – Il Lecco debutta con una sconfitta allo stadio Rigamonti-Ceppi a 50 anni dall’ultima volta in Serie B con un grande pubblico a fare cornice, ma non è bastato.

Contro il Brescia di Daniele Gastaldello, i ragazzi di mister Foschi incappano nella seconda sconfitta stagionale dopo quella rimediata contro il Catanzaro. Finisce 2 a 0 per le Rondinelle con un grande rammarico per i bluecelesti che sbagliano per ben due volte dagli 11 metri: nel primo tempo con Novakovich e allo scadere del match con Ionita.

L’unica nota positiva di giornata il gioco e le numerose occasioni da gol create dai blucelesti che dimostrano come il Lecco di mister Foschi sia all’altezza dell’avversario e della categoria.

LA CRONACA

Dopo appena 3 minuti, le rondinelle infilano i blucelesti con un bel gol al volo da fuori area di Borrelli (B) sulla sponda di testa di Bianchi (B) su cui Melgrati (L) non può far nulla. Dopo due minuti il Lecco tenta subito la reazione in avanti con Novakovick (L) ma l’azione sfuma.

All’9′ minuto angolo di Lepore (L), Crociata (L) perde palla al limite dell’area avversaria e il Brescia riparte veloce in contropiede l’intervento difensivo bluceleste e Borrelli (B) sbaglia il passaggio decisivo per Bjarnason (B).

Clamorosa doppia occasione al 12′ e al 13′, prima con Novakovich (L) che si incunea in area con un destro secco e dopo un minuto i blucelesti ci riprovano con Bianconi (L) di testa però neutralizzato Bjarnason (B).

Il Lecco riprende la fase offensiva comincia a macinare azioni e l’attacco bluceste viene premiato con un rigore. Dagli 11 metri va Novakovich (L), tiro potente che s’infrange sul palo alla sinistra di Lezzerini (B).

Al 19′, nuova azione del blucelesti, con un gran tiro al volo dalla sinistra di Di Stefano (L), il portiere delle rondinelle si impegna in una bella parata plastica per evitare il gol. Al 25′, tiro da fuori area di Giudici (L) ma viene deviato in calcio d’angolo, su corner Bianconi (L) sovrasta i difensori avversari ma il colpo di testa debole finisce nelle mani di Lezzerini (B).

La partita è viva e il Lecco sfiora tre volte il gol. Dai 25 metri, Crociata (L) lascia partire un missile che sfiora la traversa, poco è il capitano Luca Giudici (L) a tentare il sinistro da fuori area ma Lezzerini (B) compie un miracolo con un gran colpo di reni.

Il Lecco domina il campo, su angolo bluceleste Sersanti (L) incorna, al 34′, ma Bjarnason (B) vola e toglie la palla dalla mani di Lezzerini (B). Al 37′, ancora i padroni di casa cercano il pareggio con il cross tagliato di Giudici (L) ma, Di Stefano (L) non ci arriva per un soffio.

Il Brescia tenta delle ripartenze veloci ma la squadra ospite non ha la stessa ferocia ed energie di inizio gara anche per le ottime chiusure della difesa di Foschi. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in attacco ma il pallino del gioco è stato per la maggior parte della gare in mano alla squadra bluceleste.

La ripresa si apre con il Lecco in avanti, il primo tiro verso la porta di Lezzerini (L) lo tenta nuovamente il migliore in campo Lorenzo Di Stefano al 50′ minuto. I ritmi di gioco si abbassano Foschi tenta di cambiare qualcosa inserendo Galli (L) per Marrone (L) e Tenkorang (L) per Sersanti (L) e modificando l’assetto tattico della propria squadra avanzando Giudici sulla fascia laterale.

Al 62′ raddoppio del Brescia, con Flavio Bianchi (B) che supera Melgrati dopo un grave errore difensivo di Battistini (L) che perde palla appena fuori area.

Al 65′, Lepore tenta la punizione vincente con un punizione dai 30 metri ma, termina di poco fuori alla sinistra alla sinistra del portiere delle rondinelle. Nuovo tentativo dei blucelesti con il tiro dai fuori area di Tenkorang (L), al 73′, che viene bloccato dal portiere avversario.

Il Lecco prova a segnare a riagguantare il risultato ma il Brescia gestisce bene gli spazi e cerca il terzo gol su angolo ma, all’80’, Melgrati (L) coi piedi ci mette una pezza sulla girata di Mangraviti (B).

L’undici lecchese tenta le ultime cartucce all’86’ col il tiro da fuori di Degli Innocenti (L) ma i biancazzuri si difendono con ordine. Il Brescia chiede in attacco con il tiro di Moncini (B) , messo fuori con la punta delle dita dall’estremo difensore bluceleste. Sugli sviluppi del corner, Olzer (B) piazza il sinistro, Bianconi (L) la toglie dallo specchio della porta.

Al 95′ su cross dalla destra colpo di testa di Eusepi (L), i lecchesi protestano per un tocco di mano di Cistana e il check al Var conferma, con l’arbitro Ferreri Caputi che indica il dischetto. Questa volta sul dischetto va Eusepi (L), tiro debole che Lezzerini blocca.

Al Rigamonti Ceppi finisce 2 a 0 per il Brescia. La prossima gara per il Lecco sarà sabato, 23 settembre, fuori casa contro il Modena.

TABELLINO

LECCO: Melgrati; Battistini, Marrone (Galli 56′), Bianconi; Giudici, Ionita (Degli Innocenti 76′), Sersanti (Tenkorang 56′), Crociata (Eusepi 65′), Lepore; Di Stefano (Tordini 65′), Novakovich. All. Foschi

BRESCIA: Lezzerini; Cistana, Papetti, Mangraviti (Adorni 83′); Dickmann, Paghera (Olzer 71′), Fogliata, Fares (Galazzi 71′); Bjarnason; Borrelli (Moncini 76′), Bianchi. All. Gastaldello

Marcatori: Bianchi (B) 3′, Bianchi (B) 63′

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno coudiavata da Mastrodonato di Molfetta ed Arace di Lugo di Romagna, 4° uomo Ramondino di Palermo. Al VAR Marco Serra di Torino – AVAR Di Vuolo di Castellamare di Stabia

Ammoniti: Battistini (L); Fares (B), Crociata (L), Marrone (L), Galazzi (B)

Classifica

Venezia 11

Palermo 10

———————–

Catanzaro 10

Parma* 10

Modena* 10

Sudtirol* 8

Bari 7

Brescia*** 6

————————

Cremonese 6

Cosenza 5

Cittadella 5

Como* 4

Reggiana 4

Pisa* 4

Ascoli 3

Sampdoria 2

Ternana 1

———————

Spezia* 4

Feralpisalò 1

Lecco*** 0

* Una partita in meno