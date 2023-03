Calcio Serie C. Altro pareggio senza reti per il Lecco: con la FeralpiSalò finisce 0-0

Gara tirata ed equilibrata al “Rigamonti-Ceppi”

Per i blucelesti il divario dalla vetta resta sempre di cinque punti

LECCO – Dopo il pareggio senza reti di domenica contro il Pordenone, la Calcio Lecco impatta nuovamente 0-0 contro la FeralpiSalò, la capolista del girone A di Serie C.

Con il punto strappato questa sera al “Rigamonti-Ceppi” la formazione gardesana si porta a quota 58 punti, mantenendo un vantaggio di cinque lunghezze sui blucelesti.

A sei giornate dal termine della stagione regolare la classifica del Lecco parla invece di quarto posto con 53 punti all’attivo; detto del divario dalla vetta, i ragazzi di Foschi hanno uno svantaggio di tre punti dalla Pro Sesto vicecapolista e di due punti dal Pordenone, attualmente la terza forza del girone.

La partita

Pronti via e il Lecco ha subito una grossa occasione con Ilari, il quale al 4′ calcia alto da pochi passi su una ribattuta della difesa bresciana a seguito di un cross di Giudici dalla destra. Altri tre giri di lancette e lo stesso Ilari sciupa nuovamente, lisciando una palla facile da spingere in rete su un’altra imbeccata di Giudici.

Dopo il doppio rischio corso gli ospiti rispondono con Pittarello che costringe Melgrati alla deviazione in corner. La gara prosegue poi su buoni ritmi; i blucelesti si fanno vedere nuovamente al tiro con Pinzauti mentre i gardesani costruiscono una buona occasione con una combinazione tra Pittarello e Palazzi.

Alla mezz’ora la FeralpiSalò si rende nuovamente molto pericolosa con un calcio piazzato di Palazzi che Pittarello spizza di testa trovando comunque la pronta risposta di Melgrati.

Nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione il gioco si svolge invece prevalentemente a centrocampo ed entrambi gli attacchi non riescono più a produrre vere occasioni da rete. All’intervallo il punteggio recita dunque 0-0.

La ripresa si apre con un colpo di testa di Ilari che termina di poco a lato; dopo pochi minuti, sul fronte d’attacco opposto, è invece Bacchetti ad aver poca fortuna sempre con un colpo di testa.

Al 64′ Pinzauti si gira bene su una torre di Battistini, trovando però la respinta della difesa ospite. Pochi giri di lancette più tardi lo stesso Battistini è protagonista con un salvataggio in area su un tentativo offensivo della FeralpiSalò.

Col passare dei minuti le trame d’attacco diminuiscono, all’80’ però il Lecco corre un grosso rischio quando Di Gennaro calcia alto da ottima posizione. E’ questo l’ultimo brivido di un match che come era lecito pronosticare si è rivelato molto equilibrato. Ora il Lecco è atteso dalla trasferta di domenica al “Garilli”, dove affronterà il Piacenza ultimo in classifica.

Tabellino

LECCO – FERALPISALO’ 0-0

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Giudici (Zambataro dall’81’), Zuccon, Ardizzone (Girelli dal 46′), Ilari (Galli dal 76′), Lepore, Pinzauti (Bunino dal 67′), Buso (Mangni dall’81’). A disp.: Stucchi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Cusumano, Bianconi. All. Foschi.

FERALPISALO’: Pizzignacco, Salines, Bacchetti, Legati (Pilati dall’85’), Di Gennaro, Zennaro (Musatti dall’85’), Panico (Bergonzi dal 70′), Palazzi (Voltan dal 52′), Siligardi (Icardi dal 52′), Guerra, Pittarello. A disp.: Volpe, Venturelli, Sau, Carraro, Pietrelli). All. Vecchi.

ARBITRO: Sig. Carrione, sez. Castellamare di Stabia.

Classifica

FeralpiSalò 58

——————————————-

Pro Sesto 56

Pordenone 55

Lecco 53

L.R. Vicenza 50 (una partita in meno)

Pro Patria 46

Renate 45

Juventus Next Gen 44

Padova 44

Arzignano Valchiampo 43

Novara 43

——————————————-

Virtus Verona 42 (una partita in meno)

Pergolettese 41

Trento 41

Pro Vercelli 39

——————————————-

Sangiuliano City 37

Mantova 36

AlbinoLeffe 34

Triestina 32

——————————————-

Piacenza 28