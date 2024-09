Basket. Calolzio e Olginate si presentano al PalaRavasio

Due squadre senior e cinque giovanili iscritte alla FIP

“La parola d’ordine è condivisione” dichiara coach Edoardo Pogliaghi

OLGINATE – La WBT Calolziocorte e la NP Olginate hanno presentato ieri le formazioni giovanili e le prime squadre che scenderanno in campo nel campionato 2024/25. All’incontro erano presenti i dirigenti delle società, diverse autorità e pure il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile, in collaborazione con Pescate, Edoardo Pogliaghi.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Olginate Marco Passoni. “Ringrazio le società perché con questa collaborazione possono portare avanti un settore giovanile importante, abbiamo toccato con mano le idee e i progetti, con uno sguardo sul futuro – dichiara – l’importante non è solo avere le idee, ma anche svilupparle. Anche avere una squadra femminile non è scontato, spero sia solo l’inizio”

Molto chiaro è stato Pogliaghi. “La parola chiave di quest’anno è condivisione, sono tre società separate, ma anche una grande famiglia. La mia figura servirà a coordinare giocatori e allenatori. Abbiamo squadre in DR1, DR2 e DR3, l’obiettivo è che i nostri ragazzi possano arrivare nella squadra migliore per loro. Daremo delle regole da seguire, ai ragazzi e ai genitori, per come stare sul campo e anche in tribuna, e come porsi negli allenamenti. Saremo severi, perché crediamo nel nostro lavoro”.

Spazio c’è stato anche per i coach delle rispettive prime squadre col coach della WBT Ivano Perego che ha dichiarato di puntare almeno ai play-off e quello della NP Olginate Stefano Cattani neopromosso in DR3, che pensa prima di tutto alla salvezza.

A seguire sono state presentate le formazioni del settore giovanile. A Calolzio verranno create una formazione U19 e due formazioni U14, una femminile e una maschile. Due saranno i gruppi U17 a Olginate, che disputeranno tre campionati: due U17 provinciali e il CSI.

A chiudere l’incontro, prima della sessione fotografica che ha coinvolto tutti i gruppi, coach Marco Bugana. «L’obiettivo per i ragazzi è lavorare, come abbiamo fatto quest’estate. Confermeremo quanto di buono è stato fatto e cambieremo quello che potevamo fare meglio”.