La calolziese seconda nellao show dance di coppia all’importante gara nazionale

“Ci hanno stupito anche questa volta. Giada e Michele sono un grande esempio per tutti noi”

CALOLZIOCORTE – Un passo dopo l’altro, giorno dopo giorno, per costruire un lungo cammino fatto di sacrifici e soddisfazioni a dimostrazione che nulla è impossibile. E’ questo il messaggio più importante che la calolziese Giada Canino e il compagno di ballo Michele Consoli riescono a insegnare attraverso la loro immensa passione per la danza. Accanto a tutto questo ci sono i risultati ma, ancor più importanti, gli applausi che esprimono l’emozione del pubblico al termine di ogni esibizione.

Giada Canino e Michele Consoli sono l’unica coppia in Italia con due differenti disabilità (sindrome di Down e autismo) a partecipare a gare di ballo e pure con risultati di tutto rispetto: “Sono prima di tutto un grandissimo esempio per tutti i genitori che hanno figli con disabilità – ha detto Elio Canino, il papà di Giada, alla luce dell’ultima performance di danza -. Ogni giorno riescono a insegnarci che non ci sono ostacoli che non si possono superare”.

E l’hanno dimostrato ancora una volta, conquistando il secondo posto nella specialità Show Dance in coppia categoria Unica: “E proprio per il fatto che la categoria fosse unica hanno dovuto affrontare avversari molto più esperti di loro – spiega Elio Canino -. La gara La Spezia Star Ballet che si è svolta ieri, era molto importante: raccoglieva circa 1.400 iscritti da tutta Italia. Sapendo l’alto livello della competizione avevamo preparato i due ragazzi dicendo loro di divertirsi e, alla fine, sono riusciti a stupirci per l’ennesima volta”.

Giada e Michele hanno conquistato una splendida medaglia d’argento: “Per noi genitori è una grande soddisfazione e, come sempre, ci teniamo a ringraziare la scuola di ballo Rosy Dance di Villongo (BG) e la maestra Marianna Cadei perché queste soddisfazioni non sono una casualità, ma il frutto del lavoro di tante parsone che credono nei nostri ragazzi. Complimenti a tutta la squadra paralimpica della Rosy Dance per gli ottimi risultati”.