Da Lecco a Colico a nuoto: il 25 luglio la maratona di Giorgio Riva

Il nuotatore brianzolo partirà dalla Canottieri Lecco e arriverà al Lido di Colico

Con lui le Lucie dell’Asd Remiera I Laghèe

LECCO – Da Lecco a Colico a nuoto. E’ l’impresa che il nuotatore brianzolo Giorgio Riva tenterà il prossimo 25 luglio. 40 km totali in una sola tirata, con partenza dalla Canottieri Lecco e arrivo al Lido di Colico.

Giorgio Riva, 33 anni, di Carate Brianza, non è nuovo a questo genere di sfide nelle acque del Lario. Negli scorsi anni ha completato il cosiddetto ‘Trittico del Lago’, nuotando lungo i tre rami da Bellagio a Como, da Bellagio a Lecco e da Bellagio a Colico mentre la scorsa estate ha portato a termine il giro del lago di Como a nuoto, 140 km in 8 giorni.

Il 25 luglio Riva tenterà di percorrere a bracciate tutta la sponda orientale del Lago di Como da Lecco a Colico: “Partirò verso le 6 del mattino dalla Canottieri Lecco – ha spiegato – l’obiettivo è evitare il Tivano che di solito soffia molto presto da Abbadia verso Lecco. Ipotizzo una breve sosta a Bellano e quindi di arrivare a Colico per le 19 di sera”.

Ad accompagnare Giorgio ci saranno un gommone della Canottieri Lecco (sponsor dell’evento) di supporto e tutte le Lucie, le imbarcazioni tipiche del Lario, del gruppo Asd Remiera I Laghèe di Bellano guidate dal presidente Giovanni Nogara: “Sono molto contento di poter nuotare scortato dalle Lucie – ha commentato Giorgio – lo scorso anno Giovanni è stato con me durante tutto il periplo del Lago di Como, un grande supporto ed una grande emozione”.

L’appuntamento, allora, è per il 25 luglio: “Questa impresa ha un grande significato, da una parte vuole essere una ripresa per me e dall’altra per tutto il mondo dello sport dopo il periodo difficile che abbiamo attraversato. Io stesso sono stato fermo diversi mesi a causa dell’emergenza Covid e ho ripreso a nuotare a maggio: sto facendo di tutto per preparare questa prova al meglio, ma sono molto motivato” ha concluso Giorgio.

