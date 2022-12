Football Americano. Commandos Brianza, vittoria e play-off in tasca

Terza vittoria consecutiva per i lecchesi

“Un successo di squadra, ottenuto il primo obiettivo stagionale”

CREMONA – Terza vittoria in altrettante partite per i Commandos Brianza di coach Andrea Rusconi. Grazie al successo di domenica contro i Wildcats Cremona la formazione rossonera si è garantita matematicamente l’accesso ai play-off della 7-League CSI, in attesa dell’ultima sfida di regular season.

Commandos e Wildcats si giocano i play-off in questa sfida e i padroni di casa non sembrano voler cedere il passo senza lottare. Nonostante l’ottimo atteggiamento degli avversari, i lecchesi dominano il primo tempo e vanno negli spogliatoi sul punteggio di 19-0.

Nel secondo tempo la formazione lariana è più distratta e Cremona riesce ad accorciare il punteggio, prima che il touchdown del neo arrivato Yussif faccia ripartire i lecchesi, che chiuderanno il match sul punteggio di 32-6.

“Prestazione magistrale – dichiara coach Rusconi – sono fiero di tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione della squadra per sopperire le assenze. Da sottolineare la grande prestazione di Airoldi, al suo esordio come cornerback, che ha bloccato numerosi tentativi avversari.Oggi non hanno vinto le individualità, ma la squadra e la volontà di conquistare il primo traguardo stagionale, i playoff”.