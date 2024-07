Introbio – Biandino: Elia e Benedetti trionfano tra i runners. Graziotto e Beri primi nelle bike

Si conferma un successo la competizione sportiva giunta alla 22° edizione come gara ciclistica e 15° podistica

INTROBIO – La Introbio – Biandino si conferma un successo per la partecipazione e il coinvolgimento degli sportivi e amanti della montagna.

Nata come gara ciclistica ieri, domenica 30 giugno, si è svolta la 22° edizione per Mtb e 15° edizione abbinata alla gara podistica. Il percorso di 8,2 km con un dislivello di 960 metri parte come ogni anno dalla piazza Cavour del paese fino a giungere al traguardo alla località “Bocca” della Val Biandino.

I primi a partire sono stati i concorrenti Mtb seguiti a distanza di 15 minuti dai runners.

Tra i runner maschili si è aggiudicato il podio Andrea Elia della “La Recastello Radici Group” con 38:23.6, seguito da Alessandro Crippa del “Gsa Cometa” 42:46.07 e al terzo posto Francesco Canclini “Sdc Daini” 43:46.07.

Nelle donne ha trionfato Debora Benedetti “Team Pasturo Asd” 55:52.07, seconda classificata Lidia Greco “Pol. Pagnona” 58:41.5 e terza Simona Fazzini “As Premana” 59:34.8.



Nella categoria bike maschile il primo a tagliare il traguardo è stato Andrea Graziotto “Lissone Mtb” 37:32.6, seguito da Simone Tenderini “A.S. Prmana” 42:28.03, terzo posto per Matteo Santini “Asd Swat Club” 42:42.4.

Per la bike femminile hanno tagliato il traguardo Paola Beri con il miglior tempo 56:01.7, secondo posto per Cristina Testori “Sky Lario Runners” 1:26:08.4 e terza Priscilla Lococciolo “O.S.A. Valmadrera” 1:31:34.

La manifestazione si conclude come ogni anno con una grande festa al rifugio Tavecchia in Val Biandino, momento che unisce sportivi, simpatizzanti, organizzatori e i tanti volontari che rendono ogni anno l’evento un successo.

I PODI

1 di 4

LE CLASSIFICHE

1 di 5

GALLERIA FOTOGRAFICA