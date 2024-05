La Polisportiva Valmadrera compie 50 anni: un calendario di eventi sportivi per festeggiare

Un fitto programma di eventi per celebrare l’anniversario della fondazione

VALMADRERA – La Polisportiva Valmadrera compie 50 anni e festeggia il traguardo del mezzo secolo raggiunto con un calendario di iniziative ed eventi.

La Serata di Gala presso il Cineteatro Artesfera alle 20.30 del 20 maggio sarà un primo momento di festa: verrà premiata la prima squadra della Polisportiva, quella che è fotografata sul campo dell’oratorio in una foto di 50 anni fa; verrà salutato Don Eugenio della Libera, il Don che ha dato vita insieme ai soci fondatori a questa bella avventura; saranno premiati i giocatori delle squadre ideali del 50° di calcio, basket e volley femminile, votate dai valmadreresi tramite un sondaggio on line. E poi testimonianze, saluti, ricordi, aneddoti, proiezioni di foto con un brindisi finale per festeggiare simbolicamente i 50 anni della Polisportiva.

Il Torneo Vecchie Glorie di sabato 25 maggio al pomeriggio in oratorio sarà un susseguirsi di partite di calcio, basket, volley femminile giocate da ex atleti/e della Polisportiva in un clima di festa. Tanti gli ex atleti che rimetteranno le scarpe da gioco in ricordo dei tempi passati: sarà aperto il punto ristoro e si farà tutto il possibile per favorire il clima di festa e l’incontro tra ex compagni di squadra che magari non si vedono da anni:

tanti ricordi e divertimento assicurato.

La giornata principale: domenica 26 maggio, con alle 10 il corteo arancione di tutti gli atleti e dirigenti di oggi e di ieri della Polisportiva Valmadrera che partiranno dall’oratorio di Via Bovara per arrivare alla Chiesa Parrocchiale per la S.Messa delle 10.30 celebrata da Don Eugenio della Libera. Quindi il pranzo alle 12.30 in oratorio (prenotazioni tramite link disponibile sui canali social della Polisportiva) e dalle 14.00 partite della

scuola calcio, del minivolley e del settore giovanile di calcio e volley della Polisportiva Valmadrera.

Ultimo evento è il 4° Torneo Orange Junior Cup “Mario Butti a.m.” che si terrà Domenica 2 giugno in oratorio: un doppio torneo di calcio a 7 giocatori per le annate 2014 e 2015 con diverse squadre partecipanti.

Oltre agli eventi ci sono tante altre iniziative:

– entro lunedì 20 maggio sarà live il sito della Polisportiva Valmadrera, www.polisportivavalmadrera.it, creato nel tempo libero dall’allenatore Lorenzo Locatelli;

– la maglietta del 50°, rigorosamente in arancione, disponibile in tutte le taglie;

– la sottoscrizione a premi del 50°;

– vari lavori in oratorio, dalla rinfrescata della tribuna in collaborazione con l’oratorio, al cambio delle panchine in collaborazione con il centro di formazione professionale Aldo Moro.

LA STORIA DELLA POLISPORTIVA (testo a cura di Polisportiva Valmadrera)

…Era il 1974: l’Olanda aveva la maglia arancione!

Raccontare in poche righe la storia quarantennale delle migliaia di

ragazzi e famiglie che hanno calcato i campi non sempre verdi della storia

della Polisportiva Valmadrera è un’impresa veramente ardua ma nello

stesso tempo entusiasmante!

La nascita è frutto di una serie di riunioni svolte nel maggio 1974, che

determinano poi l’iscrizione di una squadra di calcio nella categoria

“Giovanissimi a 7” del campionato organizzato dal C.S.I. di Lecco col nome

‘provvisorio” di G.S. Oratorio Maschile Valmadrera.

ldeatore dell’iniziativa è il giovane assistente del Centro Giovanile,

don Eugenio Dalla Libera.

I dirigenti della prima squadra iscritta al campionato furono Dorino

Butti (il Presidente), Rino Fusi, Amatore Butti, Gian Battista Villa, Luigi

Rusconi, Giovanni Gerosa e Antonio Rusconi, il quale fu anche l’allenatore

di questa prima squadra.

Tra quei primi 14 giocatori c’era anche Giuseppe Butti, per tre anni

alla Polisportiva, unico valmadrerese ad aver giocato in Serie A.

L’anno dopo si registrò la prima vittoria del girone del campionato e

l’inserimento di un nuovo allenatore, Ernesto Rusconi, tuttora impegnato

in prima persona nella squadra di calcio maggiore della nostra società.

Sin dal 1974 il colore sociale scelto fu l’arancione, sull’entusiasmo del

gioco spettacolare della nazionale dell’Olanda di Cruyff ai mondiali di calcio

in Germania disputati in quell’anno. L’Olanda fu la rivoluzione, il ’68 del

calcio e tuttora le divise ufficiali della Polisportiva Valmadrera conservano

quel caratteristico colore.

Nel 1976 nacque una seconda squadra di calcio, gli ALLIEVI, e si

creò una forma di collaborazione con la società Virtus Valmadrera che

aveva già una Prima squadra oltre all’ Under 20: i cartellini degli atleti di

quegli anni portavano infatti la dicitura “Pol. C.G. Virtus Valmadrera”.

lnfine nel 1978 l’affiliazione alla F.I.G.C., l’adozione dell’attuale

denominazione, l’iscrizione della squadra di calcio al relativo

campionato Under 20 FIGC 1979-1980, e si lanciò il tesseramento per

tutti gli atleti e i soci.

La società, dopo l’approvazione di un regolare Statuto Societario

(maggio 1979), elegge con i voti dell’assemblea di tutti i soci, il primo

Consiglio Direttivo a carica biennale.

E’ da ricordare che poco prima, nel 1978, la Polisportiva aveva

vinto il suo primo titolo provinciale CSI con una squadra di calcio nella

Cat. Giovanissimi, il cui capitano era il compianto Angelo Anghileri

detto “Sticchi”, in seguito figura importante dell’OSA, scomparso sul

Pizzo Palù nel 1989.

lntanto nel 1978 aveva iniziato la sua attività anche il settore

BASKET, di cui ricordiamo come primo dirigente Luigi Butti, seguito poi

da Antonio “Chacho” Locatelli, tuttora primo responsabile, con

l’iscrizione di una squadra Giovanissimi CSI.

Nel 1991 si registrò l’iscrizione al primo campionato F.I.P. di 2ª

Divisione, mentre la promozione in 1ª Divisione è datata 1998, attuale

categoria m i l i t a t a d a l l a P r i m a s q u a d r a .

Altra storica attività praticata da atleti della Polisportiva alla fine

degli anni ’70 fu il tennis-tavolo i cui responsabili furono per molti anni

Giuseppe Bisogno e Giuseppe Rusconi.

Successivamente si staccò per costituire una società autonoma.

Tornando al calcio, nel 1985 la Polisportiva affrontò il suo primo

campionato di 3ª categoria; la prima partita ufficiale di quel

campionato disputata sul campo dell’Oratorio fu un derby con i cugini

della Virtus Valmadrera appena retrocessi: 0 – 0 il risultato finale con

un pubblico delle “grandi occasioni” sugli spalti e i veri “cugini”

Agostino Dell’Oro e Antonio Rusconi sulle due panchine.

È nel 1991 che alla Polisportiva si avvicina il primo sponsor,

Franco Gargiulo, titolare del Mobilificio Promessi Sposi, uno dei tanti

amici che ricordiamo con riconoscenza nella nostra lunga storia, al

pari di Mariolino Butti, del Presidente Beppe Silveri, degli

indimenticabili Alessandro “Sam” Sampietro e Luigi Fumagalli, come

di Stefano Fulco e Luca Magistris nel basket, e tanti altri che sono

stati preziosi collaboratori.

Nel 1992 prese vita il gemellaggio con la città tedesca di Berg

e con il Fussball Club Berg; gemellaggio pieno di entusiasmo e di

amicizie.

Poi nel 2001 la prima “promozione” guadagnata nel calcio che ci

fece salire in 2ª categoria con la squadra guidata da mister Achille

Canella e con il capitano Rinaldo Fumagalli, quella successiva del

2006 conquistata a Rovagnate con i gol di Gianluca Castagna e Stefano

Anghileri con mister Pasquale Rusconi in panchina, quella del 2010

con il campionato dei record, 65 punti in 26 partite e 10 vittorie

consecutive, con Luca Donato quale Mister.

Ed infine nel 2022 la storica promozione in 1^ Categoria con Mister

Gigi Gatto, attuale categoria di militanza.

La storia della PALLAVOLO iniziò invece nel settembre 2004

portando una vera rivoluzione nella Polisportiva C.G. Valmadrera:

si iniziò un’attività sportiva anche nel settore femminile, prima con

i campionati CSI, affiancati poi nella stagione 2009/2010 dai primi

campionati di Federazione (FIPAV) con la prima squadra iscritta al

campionato di 3ª divisione femminile e l’immediata conquista dei

play-off.

Il settore volley negli anni è cresciuto in modo impressionante,

sia nel numero di atlete che nell’entusiasmo. E’ del 2023 la

straordinaria promozione in SERIE C!

Quante cose “non raccontate” molti di voi potrebbero dire!

Per questo ci piacerebbe lasciare nell’immaginario due righe

bianche in fondo alla presentazione; tuttavia ognuno di voi, anzi di

noi, che ha camminato in questa storia, può mandarci un suo

ricordo, una foto, un aneddoto. Renderà più completo, più nostro,

questo 50° compleanno!