A Laorca riecco il Torneo Sant’Angelo in versione “old style”

Iscrizioni aperte fino al raggiungimento delle 8 squadre

Come da tradizione si gioca a Pasqua e il Lunedì dell’Angelo. Quest’anno sarà la 52^ edizione

LECCO – A Laorca la macchina organizzativa è già in moto per l’organizzazione del torneo di calcio Sant’Angelo tra i più lungevi nel panorama calcistico locale e non solo.

Come da lunga tradizione le date sono quelle di Pasqua e Pasquetta (Lunedì dell’Angelo) che quest’anno ricorrono il 9 e 10 aprile.

Dopo tre anni di stop forzato causa pandemia da Covid-19 i ragazzi dell’oratorio San Giuseppe di Laorca stanno predisponendo l’organizzazione per dare vita alla 52^ edizione che quest’anno porterà con sé una grande novità.

Si tratta di un ritorno al passato nelle iscrizioni delle 8 squadre che parteciperanno al torneo. Non ci sarà più l’iscrizione del singolo giocatore e poi il sorteggio (nel rispetto di alcune regole) per determinare la composizione delle 8 formazioni, bensì si dovrà iscrivere direttamente la propria squadra (massimo 12 giocatori) come accadeva agli inizi, quando in campo scendevano formazioni come quelle dell’Inter Club Laorca, Circolo Acli, Oratorio Laorca, Auto Motor Shop o Simmy Moda Pelle giusto per ricordarne qualcuna.

Iscrizioni aperte da oggi, 15 febbraio, che si chiuderanno al raggiungimento delle 8 squadre. La formula sarà quella di sempre con le eliminatorie che si giocheranno il pomeriggio della domenica di Pasqua, quindi il lunedì mattina le seminifinali e il pomeriggio del Lunedì dell’Angelo le finali.

Quest’anno verrà inoltre inserito un mini torneo a quattro squadre per i più piccoli con formazioni già confermate.

Un appuntamento, quello del torneo Sant’Angelo che, come la festa rionale della “Terza de Löi” , affonda le radici nelle sempre vive tradizioni laorchesi. Appuntamento quindi all’Oratorio di Laorca il 9 e 10 aprile con la 52^ edizione del Torneo Sant’Angelo.

