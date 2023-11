A Torino il 2° International La Mandria Cross, in gara anche sei lecchesi

Nel cross corto femminile Nicole Acerboni sfiora il podio

Negli U20 6° Mattia Adamoli e 10° Carlo Tagliabue (3° Allievi)

TORINO – Domenica scorsa a Torino si è svolta la gara internazionale di corsa campestre La Mandria Cross, 181 atleti tra Ragazzi e Cadetti, le altre categorie hanno visto 228 atleti al via. Il percorso al maschile U20 con 5,5km, Assoluti con 9,8km, cross corto 2,3km; al femminile U20 con 3,8km, Assolute 7,8km, cross corto 2,3km.

Il miglior risultato lecchese è quello di Nicole Acerboni (Bracco Atletica) 4^ classificata con 8’20” nel corto, a vincere Gaia Sabbatini (Gs Fiamme Azzurre) con 7’50”. Nella gara degli U20 a vincere il trentino dell’Us Quercia per Francesco Ropelato con 16’48”, il lecchese Mattia Adamoli (Atl Valle Brembana) conclude al 6° posto con 17’20”, mentre Carlo Tagliabue (Atl Valle Brembana) chiude al 10° posto (3° Allievo) con 17’41”.

Nella gara più attesa, quella maschile Assoluta, ben 60 atleti al via. Successo di Yemaneberham Crippa (Fiamme Oro) con 28’13”, grandissima volata per Pasquale Salvarolo (Fiamme Azzurre) con 28’14” e a chiudere il podio Yassin Bouh (Fiamme Gialle) con 28’32”. Il miglior piazzamento lecchese è il 22° posto di Michele Fontana (Atl Vomano) con 30’04”, al 32° Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 31’23” (15° Promessa). In gara anche la Cadetta del Gs Virtus Calco Gaia Rigamonti 13^ con 8’36”, a vincere Alice Rosa Brusin (Atl Pinerolo) con 7’35”.