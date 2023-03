Al via la stagione delle corse, ecco gli appuntamenti del territorio

Strada, trail, corse in montagna, vertical e skyrace: il calendario 2023

Il 5 marzo si comincia con la Mezza di Lecco. A settembre la Grigne Skymarathon tappa italiana delle Skyrunner World Series

LECCO – Si avvicina la stagione delle corse. Il calendario del nostro territorio si apre con una grande classica su strada, la Lecco Half Marathon in programma domenica prossima, 5 marzo. Un occhio particolare, però, va al mondo di corse in montagna, trail, skyrace e vertical che nel nostro territorio (e non solo) sta ricevendo sempre più consenti con un forte aumento dei praticanti negli ultimi anni.

ResegUp (Lecco), Giir di Mont (Premana) e Grigne Skymarathon/ZacUp (Pasturo), per con caratteristiche diverse, sono le tre corse simbolo della nostra provincia. Quest’anno, però, i riflettori saranno tutti puntati sulla Grigne Skymarathon (gara biennale che si alterna con la ZacUp) che sarà tappa, il prossimo 16 settembre, delle prestigiose Skyrunner World Series.

Di seguito il calendario 2023 con gli appuntamenti in programma al momento a Lecco e dintorni.

Per eventuali aggiunte, variazioni o modifiche scrivere a redazione@lecconotizie.com.

MARZO

Domenica 5

Lecco Half Marathon 2023

www.spartacusevents.com

Domenica 19

ErreRun (13,5 km – Giro del Lago di Garlate) Pescarenico

Camminata e corsa non competitiva aperta a tutti

https://www.facebook.com/people/Errerun/

Domenica 26

Spring Run Lecco 3×5 e Spring Run Lecco Family

Gara non competitiva per squadre da 3 persone-frazionisti (dall’anno 2011 in avanti) che effettuano singolarmente, nella modalità staffetta, 5 km a testa (totale per ogni squadra 15 km) per le vie dei rioni di Maggianico su terreno misto. Nella formula Family è una camminata non competitiva per tutti su terreno misto, il giro completo del percorso, di 6,7 km, si snoderà per le vie dei rioni di Maggianico e Chiuso alla riscoperta dei nuclei antichi.

www.springrunlecco.org

Corsa del Viandante (10km – camminata non competitiva) Abbadia

http://corsadelviandante.altervista.org

Sky del Canto Running (13km e 600D+; 22km 1.280; 39km 2.200 D+) Carvico

www.skydelcanto2.it

APRILE

Domenica 2

GTT – Ghost Town Trail (16km, 750D+) Olginate (Consonno)

www.gttconsonno.com

Trail dei Corni (26,5, 1.900 D+) Valbrona (CO)

www.traildeicorni.it

Domenica 16

Monte Barro Running – Trofeo Luigi Galbiati (15,8 km, 850 D+) Galbiate

https://gplgalbiate.wixsite.com/monte-barro-running

Martedì 25

Trofeo Adelfio Spreafico (7,5km, 950D+) Lecco (piazzale funivia Erna)

www.asfalchi.it

MAGGIO

Lunedì 1

Trofeo Dario & Willy (24km, 2010D+) Valmadrera (Crazy Skyrunning Italy Cup)

www.trofeodarioewilly.com

Domenica 7

Belèe de Cursa (Lecco)

www.facebook.com/BDC.6.11

Sabato 13

Corri al Tesoro (15km, 946D+) Carenno

Evolution Sport Team

Mercoledì 10 – domenica 14

Utlac 250 – Lake Como Endurance Trail (250km, 15.500D+) Lecco

Giro del Lago di Como (tempo limite 90 ore)

www.utlactrail.com

Domenica 14

Utlac 30 – Lake Como Trail (32km, 1.860D+)

Da Bellagio a Lecco

www.utlactrail.com

Domenica 21

Esino Skyrace (23km, 1600D+), Esino Sprintrace (19km, 900D+), Esino Skymarathon Extreme (35km, 3300D+)

www.esinoskyrace.it



Domenica 21

Monza-Montevecchia Eco Trail (33,5km, 700D+)

www.momot.it

GIUGNO

Sabato 3

Resegup (24km, 1.800D+) Lecco

www.resegup.it

Sabato 10

Grignetta Vertical – Piani Resinelli (3,5km, 906D+)

www.grignettavertical.it

Domenica 11

8^ Skyrace Creste del Resegone (15,7km, 1.300D+) e 3° Trail Anello del Resegone (15,8km, 1.000 D+) – Brumano (BG)

www.picosport.net

Sabato 17

Domenica 25

Introbio – Biandino (7,8km, 900 D+)

www.introbiobiandino.it

LUGLIO

Domenica 2

Moggio – Piani di Artavaggio (5km 760D+)

ibocia.wixsite.com

Domenica 30

Giir di Mont (32km, 2.400D+) e Mini Giir di Mont (18km 1.100D+) – Premana

www.giirdimont.it

AGOSTO

Domenica 6

Rampegada Pagnona – Alpe Campo (10km, 850D+)

Corsa e mtb

www.polisportivapagnona.it

SETTEMBRE

Sabato 9

Runvinata Skirace (13,5km, 1140D+ / 7,5km, 750D+ / 4,7 km, 300D+) Lecco

www.runvinata.it

Domenica 10

Vertical Magnodeno (3,2km, 1000D+) Maggianico – Lecco (data da confermare)

www.asfalchi.it

Sabato 16

Grigne Skymarathon – Trofeo Davide Invernizzi (42km, 3.900D+) – Pasturo

Tappa italiana delle Skyrunner World Series

www.grigneskymarathon.com

Sabato 23

Corsa a coppie dell’Innominato (10km) Vercurago

www.corsacoppieinnominato.it

Sabato 30

Trail Grigne Sud Extreme (42km, 3.700D+) e Trail Grigne Sud Sprint (22km, 1.800D+) Mandello

www.trailgrignesud.it

OTTOBRE

Barabina Run – Cascina don Guanella a Valmadrera

www.barabinarun.com (data da definire)

Sabato 7

Vertical Kilometer VK70 O.S.A. Valmadrera (3,3km, 1.010D+)

www.osavalmadrera.it

Domenica 15

Trofeo delle Grigne Molina – Elisa (8,2km, 1.270D+)

Mandello

www.caigrigne.it

Domenica 29

Bellagio Skyrace (28,7km, 1.850D+; 14km, 940D+) Bellagio

www.bellagioskyrace.it

NOVEMBRE

Domenica 5