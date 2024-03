Arrampicata. Alice Marcelli stratosferica: 8″48 e vittoria in Coppa Europa Giovanile Speed

Una sequenza di tempi impressionante per la giovane atleta dei Ragni nella categoria Under 16

“Un risultato davvero bello e quasi incredibile che ci teniamo ben stretto e che ci dà forza per le prossime gare”

LECCO – A Lublino, in Polonia, il giorno dopo il grande argento di Beatrice Colli nella Coppa Europa Senior, si è appena conclusa la prima tappa della Coppa Europa Giovanile Speed e la parola che tutti ci aspettavamo, ma che per scaramanzia nessuno osava pronunciare, è arrivata.

Vittoria! Vittoria per Alice Marcelli della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco nella categoria Under 16 Femminile con (e questo sì che non se lo aspettava nessuno) una sequenza di tempi davvero importante, sfondando la barriera dei 9″ per la prima volta con 8.85, 8.74 e addirittura 8.48 in finale.

Una gara dominata ben oltre le previsioni, bella iniezione di fiducia per la giovane promessa dei Ragni di Lecco che domenica cambierà di nuovo specialità, sarà impegnata nel Boulder: dove dopo aver vinto i trials giovanili, il prossimo week-end sarà a Roma per i campionati Italiani assoluti.

Molto soddisfatto il suo allenatore Alessandro Biggi sia per la classifica che per i tempi fatti segnare da Alice: “Eravamo consapevoli che potesse già scendere sotto i 9” – ha dichiarato – ma 8.48 è un risultato davvero bello e quasi incredibile che ci teniamo ben stretto e che ci dà forza per le prossime gare”.

Alice per la Speed si allena anche al climbing wall del Politecnico di Lecco ed esordirà in Coppa Europa Giovanile Boulder a Curno il 6 aprile, ovviamente nella sua categoria U16. Nella categoria U20 è stata convocata Valentina Arnoldi, all’esordio nel Boulder.

“La specializzazione precoce è un grave errore e nessun allenatore al mondo è in grado di predire dove si trovino le maggiori potenzialità di un’atleta di talento – ha detto il tecnico Fabio Palma -. La stessa Beatrice dove potrebbe arrivare in Boulder e Lead? Sinceramente vedere un’altra ragazza dei Ragni entrare in nazionale è una grande iniezione di fiducia per il movimento e anche un esempio: Alice ha dietro una grande famiglia, e questo è indispensabile perché bisogna viaggiare molto, anche nei pomeriggi infrasettimanali, per allenarsi, e ci devono credere tutti alla passione di un’atleta così”.