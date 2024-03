Arrampicata. Beatrice Colli d’argento nella Coppa Europa Senior

La lecchese ha fatto segnare una sequenza di tempi grandiosa

Piccolissimo ma decisivo errore nella finale per l’atleta nata e cresciuta nella squadra dei Ragni di Lecco

LECCO – In Polonia, a Lublino, a sei giorni di distanza dal terzo posto nella classifica finale di Coppa Italia Boulder, Beatrice Colli ha conquistato l’argento nella Coppa Europa senior, con una sequenza di tempi mai registrati e un lieve ma decisivo errore in finale contro la fortissima tedesca Franziska Ritter. Terza la primatista del mondo Miroslaw, caduta in semifinale. Beatrice ha siglato un 6″91 e un 6″92 negli scontri diretti, e 7″03 in finale. Il suo record italiano è 6″90.

“C’è una bella frase di scacchi che dice ‘finito il gioco, re e pedone tornano nella stessa scatola’. Gara straordinaria con sequenza di tempi grandiosa, ma da oggi sotto a lavorare duramente, me compreso perché essere alla sua altezza è sempre più delicato e con Yuri che mi assiste nella pianificazione atletica dobbiamo farla ulteriormente migliorare – ha detto l’allenatore Fabio Palma -. Le gare Boulder per lei sono il miglior allenamento mentale possibile perché si nutre letteralmente di tensione agonistica. A Lublino era in casa della primatista del mondo con TV nazionale polacca e palazzetto sold out, sono esperienze formidabili”.