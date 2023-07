Arrampicata, Beatrice Colli sfiora il podio in Coppa del Mondo Speed

Miglior risultato di sempre in Coppa del Mondo per la lecchese cresciuta nei Ragni

“C’è tantissimo da migliorare per raggiungere le prime ma questo risultato è strabiliante”

LECCO – A Villars, in Svizzera, è andata in scena la 4^ tappa di Coppa del Mondo Speed dopo Seul, Giacarta e Salt Lake City. La lecchese Beatrice Colli (Fiamme Oro Moena), forte del suo bronzo agli European Games di Cracovia, riesce ad accedere agli ottavi, dove supera la polacca Aleksandra Kalucka. Riesce quindi ad approdare ai quarti, dove vince una run al cardiopalma per solo 2 centesimi contro la cinese Wang. Nella semifinale contro l’americana Emma Hunt cade e deve sfidare la cinese Lijuan Deng nella finale per il terzo posto dove purtroppo ha la peggio e termina a un passo dal podio, ma con una gara davvero di tutto rispetto, di cui essere fiera.

“A Villars abbiamo visto una Beatrice Colli esplosiva! Dopo essersi qualificata come 14^, vince contro Aleksandra Kalucka, una delle migliori cinque al mondo, che cade nel tentativo di recuperare su Bea dopo un piccolo errore – ha raccontato l’allenatore Fabio Palma -. Nei quarti ha superato la cinese Wang col tempo di 7″10 e ha perso in semifinale e finale 3°/4° posto contro le fortissime Hunt e Deng. E’ ovviamente il suo miglior risultato di sempre in Coppa del Mondo, c’è tantissimo da migliorare per raggiungere le prime ma ce la stiamo mettendo tutta e questo risultato è strabiliante“.