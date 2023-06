Arrampicata. Valentina Arnoldi terza in Coppa Europa giovanile Lead

Dopo un’ottima fase di qualificazione, l’atleta dei Ragni ha centrato la medaglia

LECCO – A Niederwangen, in Svizzera, primo appuntamento di Coppa Europa Giovanile per la specialità Lead. In luce la lecchese dei Ragni di Lecco Valentina Arnoldi che ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo nell’Under 20. Un terzo posto meritato dopo una ottima fase di qualificazione.

Solo poche settimane fa aveva raggiunto la sua prima storica finale nel Campionato Italiano Lead piazzandosi al 7° posto. Aveva promesso che non si sarebbe fermata e ha conquistato una medaglia nel circuito iridato giovanile. Sicuramente è una ragazza da tenere d’occhio perché ha tutte le carte in regola per fare cose importanti.

Da oggi fino al 2 luglio, in Polonia, è in programma la terza edizione dei Giochi Europei 2023 con la partecipazione di circa 7.000 atleti provenienti da 48 Paesi di tutto il mondo. La delegazione italiana è composta da 331 atleti impegnati in 25 delle 28 discipline in programma. La Nazionale di arrampicata sportiva si presenta con 11 atleti (6 donne e 5 uomini) per la Speed sarà presente la lecchese Beatrice Colli. Grandi aspettative per lei, che nella recente tappa di Coppa Italia ha fermato il cronometro a 6,90”, prima italiana ad abbattere la barriera dei 7 secondi e fra le uniche 4 in Europa (assieme alle 3 migliori sprinter polacche) ad essere riuscita a raggiungere questo traguardo. Le competizioni di arrampicata si svolgeranno a Tarnow e sono previste in calendario dal 22 al 25 giugno. Si disputeranno le singole specialità (Lead, Boulder e Speed), ma non la combinata (come accadrà invece ai Giochi Olimpici). Il programma prevede per giovedì 22 giugno la Speed femminile alle ore 18.30.