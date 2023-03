Atletica. Elena Fustella conquista due titoli mondiali in Polonia

A Torun fino a sabato 1° aprile si tiene il campionato mondiale Indoor, Cross e in strada

La lecchese dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vince la 3.000 m e la 10km su strada

TORUN – “Sono sfinita ma felice”. Queste le prime parole con cui Elena Fustella (Atl Lecco Colombo Costruzioni) ha commentato il secondo titolo mondiale conquistato a Torun.

Domenica mattina alle 9, in gara per i 3000m, la lecchese ha vinto sullo sprint con 11’36”30. Dietro di lei, con soli 3 centesimi in più, la spagnola Esther Pedrosa seconda classificata con 11’36”33.

Mercoledì la lecchese ha gareggiato nella 10km su strada, concludendo con 40’27” e il secondo titolo mondiale. Al secondo posto l’irlandese Mary Slocum con 41’16” e al terzo posto un’altra irlandese Irene Clements con 41’21”.