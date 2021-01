Atletica indoor, Veronica Besana è subito protagonista

Bergamo e Saronno, sono partite le prove indoor

Besana due volte sul podio: nei 60m e negli ostacoli

SARONNO – Subito protagonista l’Atletica Lecco impegnata nelle prime gare indoor della stagione, non si può certo affermare che la situazione delle strutture a Lecco sia delle migliori visto che ormai da settembre 2019 la pista del Bione è chiusa e gli atleti sono costretti a salti mortali per potersi comunque allenare. E se i mezzofondisti riescono comunque a trovare percorsi alternativi, lo stesso non può dirsi per i velocisti o i saltatori che soffrono particolarmente questo lungo periodo di indisponibilità della struttura lecchese.

Sabato pomeriggio al palazzetto di Saronno in gara i velocisti. Veronica Besana si dimostra già a buon livello correndo i 60m prima in 7”55 e la successiva finale in 7”56 tempo che vale alla giallo blu la vittoria. Alessia Gatti stampa un doppio 7”81 che gli vale il 3° posto, 8”19 e 8”20 per Lisa Galluccio e 17° posto conclusivo. Al maschile il miglior piazzamento è di Mattia Tacchini col 4° posto ottenuto con 7”11 in finale ma meglio in batteria con 7”01. Gabriele Bergna 7”34 e 7”25 in finale, Marco Crimella 7”44 e 7”40 in finale, Davide Pozzoni 7”60 e 7”62 in finale.

A Bergamo riunione con il salto con l’asta e Matteo Dozio salta 3,80m, mentre bisogna segnalare tre nulli alla stessa misura per Andrea Monti.

Seconda giornata di gare

Seconda giornata di gare e questa volta a Saronno sono gli ostacoli a tenere banco. Vicina al personale Veronica Besana che corre in 8”70 e 8”81 ottenendo il 2° posto sui 60hs, bene Alessia Gatti che corre prima in 9”31 e successivamente in 9”15. Al maschile con gli ostacoli da Juniores Alessandro Rota 8”25 e 8”28 mentre Matteo Dozio con gli ostacoli degli Assoluti ottiene 9”35 e 9”39.

Seconda giornata anche a Bergamo con i saltatori in alto in pedana, podio per Diop Mory 3° con 2,00m, mentre Soueido Sinka si ferma a 1,80m.