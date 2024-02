Atletica. Veronica Besana seconda al Campionato Italiano Assoluto indoor

La lecchese conquista l’argento dietro alla neo campionessa Italiana da Nicla Mosetti

Cinque prestazioni nazionali con Simonelli Lorenzo Ndelem, Matteo Togni Juniores, Matteo Furlan, Elisa Molinari e Aurora Vicini

ANCONA – 55^ edizione del Campionato Italiano Assoluto indoor nello scorso week-end, 28 titoli in palio, 16 nelle corse, 8 nei salti, 2 nei lanci e 2 nelle prove multiple. Cinque primati italiani indoor: Lorenzo Ndele Simonelli (Cs Esercito) sui 60hs 7”48 migliorando di 2 centesimi il primato Assoluto e Promesse; sui 60hs Matteo Togni (Bergamo Stars Atletica) migliora il primato Italiano Juniores con 7”79.

Matteo Furlan (Gs Fiamme Oro) migliora di 26 centimetri il nuovo Primato Italiano Indoor Assoluto e Juniores nel salto in lungo con 8,34m, Elisa Molinari (Gs Fiamme Oro) con 4,66m migliora nel salto con l’asta, Aurora Vicini (Cus Parma) migliora il Primato Italiano Juniores sul salto in alto con 1,92.

La lecchese Veronica Besana argento sui 60hs

In settimana aveva migliorato il primato Italiano Indoor U23 sui 60hs, ancora un buon risultato della lecchese Veronica Besana (Gs Fiamme Gialle): nelle batterie vince con 8”13 e 2^ nel riepilogo, nella finale la lecchese riesce a correre in 8”09 ma viene battuta dalla neo campionessa Italiana da Nicla Mosetti (Nissolino Sport) con 8”07. In gara sempre nei 60hs ma al maschile, ha corso anche l’altro lecchese Junior Trevor Goho Diseysson (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8”67 8° nella terza batteria e nel riepilogo per 23° posto.