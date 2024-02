Exploit di Veronica Besana, nuovo record italiano U23 sui 60hs

L’ungherese Greta Kerekes vince con 8”02, Veronica seconda con 8”05

Grandissima gara per lecchese martedì scorso al Belgrado Indoor Meeting

BELGRADO – Grandissima gara per Veronica Besana che, martedì scorso, ha gareggiato nei 60hs al “Belgrado Indoor Meeting”. Già deteneva il primato italiano del 2023 assieme a Giulia Guarriello con 8”10, a Belgrado lo ha abbassato di 5 centesimi e con 8”05 diventa primatista italiana Under 23.

Nata nel 2002 a Erba e cresciuta a Barzago, ha iniziato subito a praticare atletica leggera sul campo dell’Atletica Cassago allenata da Monica Chiolerio, successivamente è passata sotto la guida della coppia Diego Crippa e Antonio Ianni migliorando più volte le prestazione a livello italiano tra le Cadette nelle prove multiple, dal 2018 passa nelle Allieve e approda all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Mancato l’allenatore Antonio Ianni nel 2019, inizia ad allenarsi con Flavio Alberio, mentre dal 2021 Veronica è sotto l’ala di Veronica Borsi (primatista italiana dei 60hs Assolute Indoor 7”94 Goteborg 01/03/2013), dal 2024 fa parte delle Fiamme Gialle.

La stagione 2024

Il 20 gennaio ad Ancona ha corso i 60hs, 8”24 in batteria e 8”14 nella finale col 2° posto, sempre a gennaio, il 27, a Lodz corre nelle batterie con 8”32 e nella finale conquista il 4° posto con 8”17. Il 4 febbraio nel campionato italiano Indoor Juniores/Promesse, 1 batteria vince con 8”30, nella semifinale vince con 8”14 e nella finale vince il titolo con 8”18. Martedì scorso a Belgrado ecco un bel 8”05, nuovo record italiano Under 23.

Sabato e domenica ad Ancona il Campionato Italiano Indoor Assoluto

Sabato. verso le 13, Veronica Besana scenderà di nuovo in pista per le batterie dei 60hs e alle 16.20 è in programma la finale. Tre atlete in 4 centesimi si giocheranno il titolo Assoluto, Veronica Besana con 8”05, Giada Carmassi (Cs Esercito) con 8”07 e Nicla Mosetti (Nissolino Sport Srl Asu) con 8”08.