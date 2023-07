Calcio Lecco che incubo! Respinta la richiesta d’iscrizione alla Serie B

Ora la partita la si gioca con avvocati e “carte”

LECCO – Colpo di scena. Se dalla Covisoc e dalla FIGC non è stata ancora diramata alcuna nota stampa ufficiale, a farlo è la Calcio Lecco, che con uno stringato ma esaustivo comunicato stampa fa sapere che l’iscrizione al campionato di Serie B è stata respinta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC.

“Calcio Lecco 1912 comunica di aver ricevuto, nella tarda serata di venerdì 30 giugno, il respingimento dell’iscrizione al campionato di Serie B da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC. La Società precisa che presenterà ricorso nelle opportune sedi per far valere le proprie ragioni”. Questo quanto diramato dalla società di via Don Pozzi questa mattina, sabato.

A questo punto il Lecco dovrà giocare una partita con avvocati e carte, avendo tempo fino alle ore 19 di mercoledì prossimo, 5 luglio, per presentare ricorso all’apposita Commissione. La Commissione valuterà il ricorso e l’esito lo si potrà conoscere venerdì 7 luglio, quando si riunirà il Consiglio Federale della Figc.

Se anche in quella sede ci sarà un respingimento, il Lecco potrebbe impugnare l’esito negativo e appellarsi al Collegio di Garanzia delle Sport e, successivamente, come ultima spiaggia, potrà ricorrere al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato.

Un colpo di scena che fa ripiombare nell’incubo la società di via Don Pozzi e tutto il popolo bluceleste, spegnendo gli entusiasmi che si erano accesi ieri sera, con le indiscrezioni positive trapelate da più parti. Oggi la doccia gelata con la nota stampa della Calcio Lecco che a fronte della decisione presa dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC.